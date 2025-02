Non c’è pace per Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta; quando siamo a poche ore da una nuova puntata del Grande Fratello è chiaro che il tema dominante sarà proprio la loro storia d’amore piuttosto tormentata. I dissidi non accennano a placarsi, anzi; nelle ultime ore hanno forse raggiunto l’apice della tensione con stracci volati, accuse e parole velenose che non hanno fatto altro che spingere ulteriormente verso il basso l’umore della coppia. L’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è davvero prossimo ai titoli di coda?

Ilaria Galassi rientra al GF? Attacco a Helena e Jessica Morlacchi/ "Fatemi entrare, devo dire una cosa"

In attesa di capire se la liaison tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta abbia davvero vita breve non si può non considerare incisivo lo sfogo di qualche ora fa con Mattia Fumagalli. Il ragazzo ha parlato apertamente dei lati del suo carattere, anche quelli spigolosi; al netto di tutto si dice però felice di essere riuscito a lasciar emergere anche il negativo perchè in una storia d’amore conoscersi sotto tutti i punti di vista è fondamentale.

Shaila e Lorenzo si sono lasciati? Urla di notte e pugni agli armadi/ Sfogo con Zeudi: "Mi sta distruggendo"

Lorenzo Spolverato fa ‘mea culpa’ per la crisi con Shaila Gatta: “Ammetto che non sono facile da capire…”

“Sicuramente non sono stato il ragazzo perfetto, che fa tutto giusto; ho dei lati spiacevoli che ho fatto vedere ma io sono esattamente questo, anche fuori. Ammetto i miei errori, anzi, però ho preferito farli alla luce del sole”, inizia così Lorenzo Spolverato – come racconta una clip del Grande Fratello – parlando in giardino con Mattia Fumagalli. Il ragazzo ammette le sue colpe, porta l’accento sugli angoli bui del suo carattere che non ha certo nascosto nel corso dell’esperienza nel reality. Dal suo punto di vista tale aspetto sarebbe però un valore aggiunto, un modo per farsi conoscere a pieno e senza filtri. Lorenzo Spolverato – con parole sibilline – si è espresso anche sulla crisi del momento con Shaila Gatta: “Forse c’è in gioco anche della stanchezza, forse anche una serie di delusioni e mancanze di rispetto. Io comunque riconosco il mio carattere complicato, enigmatico; sono un po’ il sole e la luna e quindi non sono facile sicuramente da capire”.