Il Grande Fratello è finito ormai da un mese e più ma le dinamiche all’interno della Casa continuano a far discutere anche fuori. Nel corso delle settimane si sono formate, all’interno della Casa, coppie, amicizie, simpatie ma anche antipatie. Si sono venuti così a creare due gruppi: se da una parte c’erano Helena Prestes e Javier, la coppia nata all’interno della casa, insieme ai loro amici, dall’altra c’erano invece poche persone come Lorenzo Spolverato, Shaila e Chiara e il fidanzato di lei, Alfonso D’Apice. Dopo la fine della trasmissione condotta da Alfonso Signorini, Lorenzo Spolverato si è detto deluso da come sono andate le cose e da alcune persone che credeva fossero sue amiche.

”Ragazzi a dire la verità sono tanto deluso, perché qualcuno è sparito dopo la finale. Questo mi dispiace parecchio, perché queste persone io non le ho più sentite“ ha raccontato qualche settimana fa il modello, che è poi tornato a parlarne qualche tempo più tardi. Lorenzo, infatti, di recente ha fatto i nomi, non lasciando nulla all’immaginazione, ma anzi, “denunciando” la situazione che lo faceva star male. E in particolare, i nomi sono quelli di Chiara Cainelli e Alfonso D’Apice. Lorenzo, infatti, ha spiegato che non li sente ormai da tempo: “L’ultima volta eravamo ad una cena, non li sento ma penso che stiano bene”.

Lorenzo Spolverato, la confessione: “Rimasto male per alcune cose”

Lorenzo Spolverato, dopo aver spiegato che non sente più alcune persone che nella casa riteneva amici, ha aggiunto: “Sono una persona con dei valori, ci rimango male per alcune cose. Poi magari il tempo sistema le cose ma se delle persone ti hanno fatto dei torti, è difficile”. E ancora, il modello, ex Grande Fratello, è entrato nello specifico spiegando: “Io ci sono rimasto molto male di alcune persone che poi dopo il programma sono sparite e ti chiedi cosa tu abbia fatto. A me non piace proprio avere questi punti di domanda“.

Dunque, dopo l’uscita dal programma, Lorenzo sperava di continuare l’amicizia e la conoscenza con persone che invece gli hanno voltato le spalle e sono sparite nel nulla, lasciandolo con tanti interrogativi.