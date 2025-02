È inutile negare che da quando Helena Prestes è rientrata in casa gli equilibri della casa si sono incrinati. Alcuni concorrenti, poi, hanno iniziato a tramare all’idea di essere sbattuti fuori dai suoi numerosi fan che l’hanno sempre sostenuta. In particolare Lorenzo Spolverato è quello che ha subìto più di tutti il suo ingresso perché il suo spazio in puntata è stato sensibilmente ridotto. Nelle ultime ore ha avuto modo di parlare con Zeudi, insieme a Shaila, di quello che sta succedendo tra Helena e Javier.

“Quello che c’è tra Helena e Javier? Ce n’è stato di più tra me e lei” ha fatto sapere Lorenzo Spolverato all’ex Miss Italia durante un momento di confronto attorno al tavolo. In più secondo lui Javier Martinez starebbe avendo un comportamento ambiguo. Come al solito non riesce a decidersi: se seguire la sua attrazione per Zeudi oppure rifugiarsi nel porto sicuro rappresentato dalla modella brasiliana.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta preoccupati per i sentimenti di Zeudi?

Stando alle parole di Lorenzo Spolverato il pallavolista starebbe giocando con i sentimenti di Helena Prestes (che ha messo in guardia Zeudi). Sui social i fan di quest’ultima sono divisi in due: da una parte la vorrebbero insieme a Zeudi perché è quella che le ha dimostrato più affetto di tutti, anche avendo ottenuto un palo, mentre dall’altra ci sono quelli che sono al settimo cielo nel vederla insieme a Javier. Peccato che quest’ultimo non stia sprizzando gioia da tutti i pori.

Shaila Gatta, parlando con Zeudi Di Palma, ha deciso di metterla in guardia dal triangolo amoroso. Le ha consigliato di pensare solo a se stessa e di lasciar da parte le dinamiche che potrebbero star portando avanti Javier e Helena. Inoltre l’ex Miss Italia ha aggiunto che “le cose si fanno in due”, in riferimento al fatto che Helena non è unicamente eterosessuale come credeva all’inizio. Per alcuni Shaila e Lorenzo pare abbiano a cuore i sentimenti dell’ex Miss Italia, ma per altri ci vedono solo della sana strategia al fine di portarla dalla loro parte e lasciare Helena sguarnita di una persona a cui tiene moltissimo.

