Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma: rapporto al capolinea

Dopo aver scherzato e giocato insieme nell’ultimo periodo, tra Lorenzo Spolverato e Zeudi Di Palma il rapporto sembra essersi definitivamente rotto. Tutto è accaduto quando, nel corso della scorsa puntata, Lorenzo ha visto una clip in cui Zeudi consigliava a Shaila Gatta di non parlare con Lorenzo, di farlo aspettare e di mettersi al primo posto. Spolverato non ha visto di buon occhio l’atteggiamento di Zeudi che, secondo il suo punto di vista, avrebbe fomentato Shaila contro di lui. La Di Palma, da parte sua, non ha gradito un commento di Lorenzo che, in diretta, ha detto: “Fa la fenomena da quando è andata in finale”.

Chi è il quarto finalista del Grande Fratello?/ Chiara Cainelli super favorita per i voti dei fan di Zeudi

Successivamente, dopo essersi scontrata con Giglio per un gesto fatto contro Lorenzo, è stata messa in discussione da Shaila, convinta che Zeudi abbia sfruttato la sua rabbia contro Lorenzo per andare ancora contro di lui. Nel corso della serata di ieri, Shaila ha avuto un confronto con Zeudi a cui ha recriminato di non aver mai detto determinate cose su Lorenzo se non nel momento in cui l’ha vista lontana da lui. Zeudi ha negato ma Shaila è rimasta ferma sulla propria posizione, convinta che Zeudi abbia cercato più alleanze e non amiche all’interno della Casa. La ballerina si è poi sfogata proprio con Lorenzo che ha espresso il proprio punto di vista.

Zeudi Di Palma piange al Grande Fratello: "Mi hanno presa di mira"/ "Era meglio non arrivare in finale"

Le parole di Lorenzo Spolverato su Zeudi Di Palma

Confrontandosi con Lorenzo Spolverato, Shaila Gatta ha ammesso di essersi pentita di aver lasciato parlare la rabbia a aver permesso ad altre persone di poterlo attaccare. Lorenzo ha rassicurato la fidanzata dicendole che per lui vale il confronto che hanno avuto durante la riconciliazione ma, soffermandosi su Zeudi Di Palma, ha ribadito il suo pensiero.

“Lei è una grande giocatrice ma non gioca a carte scoperte perché la contraddizione e l’incoerenza non è giocare a carte scoperte”, le parole di Lorenzo. “Lei può anche vincere il programma e le dico brava ma non devi giocare con me“, aggiunge Shaila.

Grande Fratello, ex fan svela come i fandom manipolano il televoto/ "Email rubate dal dark web"