Lorenzo Spolverato e le insinuazioni al Grande Fratello

A distanza di giorni dalla finale del Grande Fratello, si continua a parlare incessantemente di Lorenzo Spolverato. Nonostante non sia riuscito a vincere, è indubbiamente il protagonista indiscusso dell’edizione del reality che si è conclusa dopo sei mesi e mezzo. La scelta di Shaila Gatta di lasciarlo in diretta ha scatenato una scia di affetto nei suoi confronti che, riconoscente con tutte le persone che lo stanno sostenendo, non perde occasione per ringraziarle. Durante la permanenza nella Casa, tuttavia, Lorenzo è stato spesso al centro di polemiche per alcuni suoi atteggiamenti che, secondo il web, sarebbero stati meritevoli di provvedimenti disciplinari.

Atteggiamenti di cui ha spesso parlato Alfonso Signorini richiamandolo in diretta ed esortandolo a correggere il tiro. I mancati provvedimenti nei suoi confronti hanno così fatto nascere insinuazioni secondo le quali il modello milanese sarebbe stato protetto da qualcuno. A tali insinuazioni, oggi, risponde Helena Prestes.

Helena Prestes risponde alle insinuazioni su Lorenzo Spolverato

Come seconda classificata del Grande Fratello, Helena Prestes è stata raggiunta da Valerio Staffelli che, nella puntata di Striscia la Notizia trasmessa il 3 aprile 2025, le ha consegnato il tapiro. Nell’occasione, l’inviato di Striscia ha rivolto alcune domande alla modella brasiliana, compresa la seguente: “:Senta, ma dica la verità tra noi, ma Lorenzo Spolverato era protetto dal Grande Fratello?“.

La risposta di Helena è arrivata puntuale. La modella brasiliana, così, ha replicato così alle voci sulla presunta protezione ricevuta da Lorenzo: “No, secondo me lui era protetto da una forza che io non conosco. Se era protetto da un potere occulto? Magari da un Grande Fratellino“. Al di là delle varie voci, Lorenzo Spolverato continua ad essere il concorrente più discusso dell’ultima edizione del Grande Fratello.

