Lorenzo Spolverato, c’è una nuova fidanzata nella sua vita dopo Shaila Gatta? La risposta ai fan: “Come potrei…”

Il Grande Fratello è finito da un pezzo ma ciò che ha lasciato nel cuore di Lorenzo Spolverato è ancora vivo. Sui propri canali social, infatti, l’ex concorrente continua a rispondere e dialogare coi fan in merito a quanto accaduto dentro la casa, tornando soprattutto a parlare di un argomento sempre caldo: il suo rapporto con Shaila Gatta. Molti fan credono che in qualche modo ci sia un legame destinato a intrecciarsi ancora in futuro, altri invece si domandando se Lorenzo Spolverato abbia già voltato pagina con una nuova fidanzata.

A tal proposito, nelle scorse ore, il ragazzo ha fatto alcune precisazioni, sciogliendo alcuni dubbi in una chiacchierata coi fan. “Qualcuno mi ha chiesto se ho una nuova fidanzata. No raga, ma chi l’ha fatta questa domanda? Ma come potrei in questo momento…”, risponde quasi amareggiato Lorenzo.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, intrecci infinti anche dopo il Grande Fratello

“Come posso avere una fidanzata adesso?”, si chiede dunque l’ex concorrente del Grande Fratello, quasi incredulo di fronte a certe domande. Non sembra chiudere del tutto la porta, invece, a chi nutre una speranza di rivederlo al fianco di Shaila in futuro, ma ovviamente non dipende solo da lui e non è possibile prevedere quel che accadrà. C’è anche chi, tra i tanti utenti, crede che Lorenzo e Shaila abbiano una sorta di tornaconto personale a mantenere vivo l’interesse mediatico attorno alla loro relazione.

D’altronde anche all’interno della casa più spiata di Italia venivano mosse accuse simili alla coppia. Per il momento prevale il silenzio e anche un po’ di scetticismo su Shaila e Lorenzo, ma una cosa è certa: non c’è alcuna traccia di una nuova fidanzata nella vita di Spolverato.