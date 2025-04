Lorenzo Spolverato senza filtri sulla sua esperienza al Grande Fratello. A distanza di circa tre settimane dalla fine della sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, Lorenzo ha finalmente deciso di rompere il silenzio e rispondere a tutte le domande più gettonate dei suoi fan. Prima di tutto, il modello ha voluto chiarire quanto accaduto con Shaila Gatta a seguito della brusca rottura avvenuta in diretta durante la finale. In queste settimane, il modello è rimasto sempre sul vago, parlando dell’ex fidanzata solo per difenderla dalle critiche in una storia Instagram. Successivamente, ha rilasciato un’intervista al settimanale Chi, confessando di amarla ancora e richiedendo un confronto da parte sua.

Ebbene, nella sua live, Spolverato ha rivelato che il tanto atteso confronto tra lui e Shaila è avvenuto lo scorso 11 aprile. I due si sono sentiti in una lunga chiamata di ben quattro ore, durante la quale sono riusciti a chiarirsi in modo più pacifico. Tuttavia, la ballerina avrebbe ribadito il suo punto di vista, ovvero di non aver apprezzato i video visti una volta uscita dal reality, decidendo quindi di mettere fine definitivamente alla relazione. Archiviato questo capitolo, Lorenzo ha poi affrontato un altro tema molto richiesto dai suoi seguaci: il motivo della fine dell’amicizia con Chiara Cainelli al di fuori del GF.

Lorenzo Spolverato amareggiato per Chiara Cainelli: cos’ha detto

Com’è noto, durante i mesi di convivenza nella Casa più spiata d’Italia, Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli avevano stretto un’amicizia molto profonda e speciale. Chiara ha sempre difeso ed elogiato Lorenzo, arrivando persino a piangere per lui nella cena “d’addio” del GF, il giorno prima della finale. Il loro legame, però, non è mai piaciuto ad Alfonso D’Apice, il fidanzato di Chiara. Quest’ultimo, infatti, ha più volte definito Lorenzo un giocatore, accusandolo di aver sfruttato la Cainelli per creare dinamiche nel reality. Ebbene, una volta tornata alla vita reale, Chiara ha improvvisamente cambiato atteggiamento nei confronti di Spolverato, smettendo di seguirlo sui social e non menzionandolo più in alcun modo.

Un cambio di rotta che ha deluso profondamente il modello, che nella sua diretta Instagram ha detto: “Sono rimasto deluso da alcuni concorrenti che poi alla fine dell’esperienza sono spariti. Mi dispiace, perché come ho portato fuori alcune amicizia della Casa, mi avrebbe fatto piacere anche di altre persone che stimavo. Però di queste altre persone non ne so nulla”. Insomma, pur senza mai nominarla esplicitamente, il riferimento a Chiara è apparso piuttosto evidente. L’ex gieffina deciderà di rispondere a queste parole? Chissà…