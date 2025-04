Lorenzo Spolverato torna sulla storia finita male con Shaila Gatta

Lorenzo Spolverato ha raggiunto Alfonso Signorini in studio al Grande Fratello, commentando la grande avventura di oltre sei mesi nella casa più spiata d’Italia. “Mi ci vedevo nel tirare la leva finale nella Casa. Non so cosa sia accaduto, Chiara è un concorrente molto forte nella casa del Grande Fratello, sono molto felice per Chiara che è passata, le auguro a questo punto di vincere. Può avere influenzato l’epilogo della storia con Shaila? Non so cosa abbia visto da fuori”. Shaila Gatta ha poi raggiunto Lorenzo Spolverato al centro dello studio al Grande Fratello, tornando sulla sua spiazzante decisione, con Alfonso Signorini che ha cercato di scovare dettagli: “Non è stata una presa in giro, io ho detto tutto, non ho influito io, ti ho sempre troppo ascoltato”.

“Mi merito una risposta dopo cinque mesi nella casa del Grande Fratello. Io non ho un rimpianto neanche con Shaila, adesso le cose sono andate così, chissà cosa ha visto. A quanto pare lei è contenta così e io anche. Mi sento nuovo dopo questa esperienza, mi sono messo sempre in discussione fino alla fine, non sottovaluto la possibilità di fare televisione, ho qualche lato da sistemare ma mi sono trovato bene. Per me sarà tutta una scoperta, sei mesi e mezzo la dentro sono tante cose, considerando che sono innamorato davvero ci sarà un po’ di tempo in cui dovrò superare questa cosa”,

Lorenzo Spolverato tornerà in tv dopo il Grande Fratello?

La finale del Grande Fratello potrebbe non essere l’ultima volta in cui Lorenzo Spolverato metterà piede in tv. Alfonso Signorini ha provato a incalzare l’ex concorrente del reality su un ipotetico futuro sul piccolo schermo, che potrebbe avere luogo davvero.

Vedremo cosa riserverà il futuro all’ormai ex fidanzato di Shaila Gatta, Lorenzo Spolverato da domani inizierà la sua nuova vita: “Starò con la mia famiglia e gli amici che ho conosciuto nella casa del Grande Fratello”.