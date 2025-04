Lo sapevamo già? Sì, forse era già scritto nelle pagine dello spettacolo: Lorenzo Spolverato tornerà in televisione. Per ora questa è solo un’indiscrezione ma sembrerebbe che il protagonista assoluto dell’ultima edizione del Grande Fratello sia pronto per iniziare una nuova esperienza davanti ai riflettori. In base ad alcuni rumor, infatti, pare che l’ex gieffino sia molto richiesto e tutti parlino di lui dopo averlo visto così spigliato e desideroso di buttarsi a capofitto nel mondo dello spettacolo.

A lanciare la notizia è stata Deianira Marzano che ha affermato che nei corridoi di Mediaset si parla continuamente di Lorenzo Spolverato, il quale avrebbe di fronte a sè una nuova stagione piena di esperienze e successo. “E mi sa che lo vedremo presto anche sulle consolle“, spiega poi Amedeo Venza, il quale è altrettanto convinto che Lorenzo Spolverato sia la nuova stella della televisione. Sarà davvero così? Durante il Grande Fratello, l’ex fidanzato di Shaila Gatta si è fatto riconoscere per la sua capacità di creare dinamiche continue e diciamocelo, forse è proprio grazie a lui e Helena Prestes che l’ultima edizione ha avuto un discreto successo.

Lorenzo Spolverato opinionista del Grande Fratello? Tutte le ipotesi

Ma ora passiamo alle ipotesi. Dove potremmo vedere Lorenzo Spolverato in televisione? ll rumor è ancora freschissimo, e le possibilità sono molte. Alcuni lo vedrebbero bene come conduttore per qualche programma, o ancora, opinionista del Grande Fratello. E poi, non dimentichiamoci che durante l’ultima edizione del reality di Alfonso Signorini il ragazzo era stato ingaggiato da Lory Del Santo per far parte di una delle sue serie cult, “The Lady“, nata nel 2014 tra numerose polemiche. In ogni caso Lorenzo Spolverato sembra non aver assolutamente paura di mettersi in gioco e di fare nuove esperienze in televisione, sia come attore sia per altri ruoli di opinionista o chissà, concorrente di qualche show.