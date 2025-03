Caos al Grande Fratello: Lorenzo Spolverato difende Chiara Cainelli dal gruppo

Nella Casa del Grande Fratello, nel corso della puntata di questa sera, è esploso il caos dopo le critiche di una buona fetta di gruppo rivolte a Chiara Cainelli. La concorrente è stata attaccata soprattutto da Mariavittoria Minghetti, Jessica Morlacchi e Stefania Orlando, ma a prendere le sue difese ci ha pensato Lorenzo Spolverato: il concorrente, dopo la fine di un collegamento con lo studio, si è avvicinato ad alcuni coinquilini e li ha accusati di poca sensibilità nei confronti della ragazza.

“Lei è in una situazione sensibile“, fa notare il modello in riferimento alla crisi di pianto di Chiara, parandosi di fronte a Tommaso, Mariavittoria e Stefania. “Ognuno di voi, un po’ di sensibilità! L’avete schiacciata!“. Poi, furibondo, si alza per allontanarsi ma lanciando nuove accuse: “Sensibilità? Ne avete poca così, e lo fate anche con me quando mi accusano“.

Lorenzo Spolverato furibondo: liti con Stefania, Helena e Javier

Il caos prende il sopravvento nella Casa del Grande Fratello, al punto che il collegamento dallo studio resta attivo per far vedere al pubblico cosa sta accadendo. Lorenzo Spolverato è una furia e sbotta contro Stefania Orlando: “Non prendo in giro nessuno altrimenti non sarei in finale. Sono sincero, io sono così come mi vedi, le pago tutte, una ad una. E sai cosa dovresti imparare? Un po’ più di educazione“.

Helena a quel punto lo punge: “Sei uno stratega, fai dinamiche e giochi con le persone“. Lui, dopo averle risposto, sbotta poi contro Javier: “Chiara stava piangendo e ti sei messo con gli altri a darle contro. Era la volta buona in cui dovevi stare un po’ zitto, perché in quella situazione c’erano già loro che le davano contro“. Lo scontro con il pallavolista prosegue e lo accusa: “A te fanno sempre sconti, io le piglio tutte, una ad una, ma sono fiero così“. Poi lancia un nuovo attacco al gruppo: “Non avete sensibilità!“, e infine torna contro Helena: “Sei lì che non vedi l’ora di mettere il dito nella piaga. Sei altezzosa peggio di Stefania!“.

