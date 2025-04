Lorenzo Spolverato lascia alle spalle Shaila Gatta: come stanno le cose

Per Lorenzo Spolverato è tempo di guardare avanti, l’ex concorrente del Grande Fratello, lasciato in diretta da Shaila Gatta al termine del reality di Canale Cinque, sta già guardando oltre. L’aspirante attore, che nei mesi di permanenza nel reality di Canale Cinque ha vissuto una storia con l’ex velina di Striscia la notizia, è tempo di riabbracciare la realtà e le ore successive alla finale del programma condotto da Alfonso Signorini le ha trascorse con alcuni vecchi compagni di gioco come Federica Petagna e il fidanzato Stefano Tediosi, oltre a Michael Castorino, con i quali ha trascorso dei momenti speciali all’interno della Casa.

Lorenzo Spolverato ha dedicato qualche pensiero ai suoi fan sui social: “Ciao ragazzi, volevo ringraziarvi per tutto l’affetto e il supporto, io mi sto riprendendo ma, intanto, ho una sorpresa per voi” ha confidato il noto ex gieffino che è stato uno dei protagonisti della finale del programma Mediaset.

Lorenzo Spolverato chiude con Shaila Gatta: “Buona vita”

Nell’ultima puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato ha avuto un confronto con Shaila Gatta, che ha fatto irruzione nel programma sul piede di guerra, lasciando di fatto in diretta nazionale l’ormai ex fidanzato. Niente da fare per il gieffino, che dopo lo smarrimento iniziale ha incassato il colpo e reagito, salutando una volta per tutte la ragazza e rompendo con il passato: “Buona vita Shaila”. E le prime giornate di consolazione sono trascorse tra gli affetti di Casa e ovviamente gli amici, anche quelli raccolti nell’esperienza andata in scena negli ultimi mesi, da Federica a Stefano.

E pare che a giocare un ruolo importante nella rottura tra Shaila e Lorenzo ci fosse stato anche Alfonso D’Apice, protagonista nel Grande Fratello negli ultimi mesi e che avrebbe consigliato l’ex velina sul da farsi con Spolverato.