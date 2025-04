Nel cuore di Lorenzo Spolverato non c’è più posto per Shaila Gatta? L’ex gieffino negli ultimi giorni è stato avvicinato a una presunta nuova frequentazione, cosa che non risulta all’esperta di gossip Deianira Marzano. La nota esperta social nelle ultime ore ha fatto chiarezza intervenendo sui social e raccontando la sua versione sulle voci riguardo Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. Il modello e aspirante attore è stato avvicinato a una presunta ragazza pugliese, situazione che non è stata confermata da Deianira nelle scorse ore. L’esperta social ha smentito l’ipotesi, ammettendo come in realtà nel cuore del modello ci sia ancora posto per Shaila Gatta, visto che Lorenzo Spolverato sarebbe ancora innamorato dell’ex velina di Striscia la notizia.

Lorenzo Spolverato non ha rotto ovviamente il silenzio sulla questione, preferendo lasciar scorrere il gossip e le voci. Chissà che nei prossimi giorni non possa in qualche modo arrivare una conferma o un chiarimento sul suo reale stato sentimentale.

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta tornano insieme?

Chissà dunque che tra i due ex gieffini non possa presto riscoccare la scintilla, Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno vissuto una relazione speciale nei mesi del Grande Fratello. La puntata finale ha però regalato un grande colpo di scena, con l’ex velina di Striscia la notizia che ha fatto irruzione nella Casa per rompere il rapporto con il gieffino al Grande Fratello.

La stessa Shaila Gatta nelle ultime ore ha però confermato di aver chiuso una volta per tutte con l’ex fidanzato, ammettendo di voler guardare avanti al futuro. Chissà se Lorenzo Spolverato la penserà alla stessa maniera o diversamente.