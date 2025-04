Lorenzo Spolverato, la reazione all’intervista di Shaila Gatta

Momento difficile per Lorenzo Spolverato che, dopo la rottura con Shaila Gatta, avvenuta in diretta durante la finale del Grande Fratello per scelta di lei, ha provato a staccarsi da tutto trascorrendo il tempo con parenti e amici. Dietro il sorriso sfoggiato durante le serate trascorse con gli ex gieffini Michael Castorino, Luca Giglioli, Yulia, Stefano Tediosi e Federica Petagna, si nasconde la sofferenza che sta provando per la fine di una storia d’amore durata più di cinque mesi e che, dal secondo giorno di permanenza nella casa del Grande Fratello, aveva cominciato a conquistare il pubblico.

Dopo i rumors diffusi da Deianira Marzano secondo cui tra Lorenzo e Shaila ci sarebbe stato un contatto tramite Yulia che, insieme a Giglio ha trascorso qualche giorno a Milano, l’intervista rilasciata da Shaila Gatta al settimanale Chi pare aver inferto un nuovo colpo a Lorenzo che, dopo ore di silenzio social, ha mandato un messaggio ai fan tramite il canale Instagram non nascondendo il momento difficile che sta affrontando.

Le parole di Lorenzo Spolverato dopo l’intervista di Shaila Gatta

“È già passata una settimana dalla finale. Fuori è tutto più silenzioso: pure le litigate durano meno di 3 puntate”. Con queste parole, Lorenzo Spolverato ha pubblicato due foto della finale aggiungendo, poi, tra le storie di Instagram il seguente commento – “post finale blues! E no, non è una dinamica”. In tanti, hanno pensato ad una frecciatina di Lorenzo che, dopo aver trascorso la giornata con Stefano, Federica, Tommaso e Mariavittoria togliendo, poi, il segui a Chiara Cainelli, è tornato a scrivere sul suo canale social.

“Giornataccia…. Ma voi mi siete tanto, ma tanto vicini. Torno molto presto con la mia ironia a divertirmi con voi. Non vedo l’ora. Vi amo”, ha scritto Lorenzo annunciando la voglia di staccare per qualche ora dai social. I fan hanno così, immediatamente collegato le parole di Lorenzo all’intervista di Shaila che, sulle pagine del settimanale Chi, ha rilasciato nuove dichiarazioni dure contro di lui.