Lorenzo Spolverato tra Shala Gatta e Helena Prestes al Grande Fratello 2024: la modella stanca del triangolo

Helena Prestes ha deciso di allontanarsi da Lorenzo Spolverato al Grande Fratello. L’intesa tra loro è stata palese sin dall’inizio e sembrava che la loro complicità stesse crescendo sempre di più, lui però si comporta in modo ambiguo nella casa più spiata d’Italia e questo non piace affatto alla modella brasiliana. Lui sin dall’inizio del suo percorso ha mostrato un certo interesse nei confronti di Shaila Gatta, però quando l’ex naufraga ha varcato la famosa porta rossa il suo atteggiamento è cambiato. Da quel momento ha iniziato a dedicare attenzioni ad entrambe.

Shaila Gatta innamorata di Javier o strategia per il GF?/ Lui non si arrende, lei scatena i dubbi del web

L’ex velina si è avvicinata anche a Javier Martinez al Grande Fratello e questo aveva spinto Spolverato verso la Prestes, tra loro c’è stato anche un bacio. E’ successo durante un gioco fatto con alcuni concorrenti, però quel bacio dato per ‘gioco’ si è presto trasformato in un momento molto passionale. Dopo l’ultima puntata del reality condotto da Alfonso Signorini su Canale 5 Lorenzo Spolverato ha avuto un confronto con Shaila, poi ha chiarito la situazione anche con Helena.

Signorini, chat con Sangiuliano sulla Boccia/ Mistero sul “grande favore” per le foto dell'ex ministro

Helena Prestes delusa da Lorenzo Spolverato, la gieffina prende le distanze da lui

Nella casa più spiata d’Italia c’è stato un lungo confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Mentre erano seduti sul divano lui ha chiaramente ammesso di essere attratto da Shaila Gatta, non solo fisicamente ma anche mentalmente. Il gieffino sostiene di essere sempre stato chiaro con lei, la modella brasiliana però non si è detta d’accordo con le sue parole e visibilmente contrariata ha deciso di prendere le distanze. Queste le sue parole: “Va bene, allora io tiro il freno“. Lui ha cercato di farle capire che la sua decisione avrebbe inevitabilmente delle conseguenze, come il fatto di non abbracciarsi più, di non cercarsi più con gli sguardi durante il giorno o darsi il bacio la mattina. Il confronto tra loro è diventato sempre più teso, la gieffina però ha cercato di fargli capire che aveva bisogno di una più chiara presa di posizione da parte sua.

Mariavittoria Minghetti e Tommaso Franchi nuova coppia del Grande Fratello?/ Il dolce appuntamento in "moto"

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Grande Fratello (@grandefratellotv)

Senza giri di parole Lorenzo Spolverato ha confessato alla Prestes che ad oggi non sa cosa scegliere, le ha anche detto che forse sarebbe meglio prendersi i loro spazi per capire bene cosa provano e cosa vogliono. La gieffina non sembra riuscire ad accettare l’idea che lui debba fare una scelta tra lei e Shaila, al gieffino ha poi detto: “Tu mi piaci, ma mi confondi“, lui ha ribadito che non è pronto, non vuole fare una scelta e non ha bisogno di scegliere, a detta sua è lì a vivere. A quel punto i due hanno deciso di dormire separati, in camera Helena Prestes è scoppiata in lacrime e ha trovato conforto in Yulia.