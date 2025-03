Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli sempre più vicini al Grande Fratello. Negli ultimi giorni, Shaila Gatta ha deciso di allontanarsi definitivamente dal modello milanese, confessando addirittura di non sentire più lo stesso trasporto nei suoi confronti. Inizialmente, la ballerina aveva deciso di lasciarlo per via delle sue reazioni sopra le righe, che l’avevano portata al limite. Essendo ancora molto innamorata, però, i due avevano continuato a passare molto tempo insieme, mantenendo una certa vicinanza fisica.

Questo fino a giovedì 13 marzo, quando, durante la puntata, Shaila ha raccontato di aver finalmente capito di aver dato troppa importanza alla sua storia con Lorenzo, compromettendo in parte il suo percorso. In diretta, il 28enne aveva speso parole di grande comprensione per l’ex fidanzata. Peccato, però, che subito dopo si sia scagliato contro di lei, accusandola di avergli addossato tutte le colpe del fallimento della loro storia. Un comportamento giudicato da molti egoista, che ha finito per stancare anche Shaila, ormai decisa a non tornare più con lui.

Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli vicini al Grande Fratello: cosa sta succedendo

Mentre Shaila e Lorenzo si allontanano sempre di più, cresce l’intesa tra il ragazzo e Chiara Cainelli. In questi giorni, infatti, il modello si è confidato più volte con l’ex corteggiatrice, parlando proprio dei problemi con Shaila. Chiara ha cercato di dargli dei consigli, non riferendoli, però, alla ballerina. Un atteggiamento che ha fatto storcere il naso a diversi spettatori, convinti che la 25enne avesse un legame d’amicizia più forte con Shaila rispetto a Lorenzo. L’avvicinamento tra i due non è certamente sfuggito alla ballerina, che ha lanciato una frecciatina all’amica.

Mentre si lamentava dell’atteggiamento dell’ex fidanzato, Shaila ha sottolineato come, quella mattina, Lorenzo non l’avesse nemmeno degnata di uno sguardo, mentre nel frattempo conversava tranquillamente con Chiara. Nel frattempo, i fan degli ‘Shailenzo‘ sono furiosi, addirittura alleandosi con i fan di Javier ed Helena per buttare fuori la Cainelli. Addirittura, un utente ha parlato di questa situazione a Deianira Marzano, la quale ha risposto: “Shaila li sta facendo andare tutti in finale, non so se sia troppo buona o un po’ ‘scemotta’”. L’amicizia tra Chiara e Shaila è veramente a rischio? Non resta che guardare le prossime puntate del Grande Fratello per scoprirlo.