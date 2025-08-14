Lorenzo Spolverato e la nuova fidanzata Ilaria: mistero continua e scoppia la bufera, fan inferociti: "Riciclati nostri regali", cosa sta succedendo

Lorenzo Spolverato, continua il mistero sulla fidanzata Ilaria ma il dettaglio sui regali dei fan fa scoppiare la bufera

Nonostante il Grande Fratello sia finito da mesi gli ex concorrenti continuano a far parlare di se e ad essere al centro del gossip. È il caso soprattutto anche di Lorenzo Spolverato che pare abbia una nuova fidanzata dopo la rocambolesca rottura con Shaila Gatta, amore nato e definitivamente finito nel peggiore dei modi all’interno della Casa. Adesso sembra che il giovane abbia voltato pagina, nei giorni scorti, infatti, è stato paparazzato insieme ad una misteriosa ragazza di nome Ilaria.

Concorrenti Grande Fratello, un israeliano e un palestinese nel cast?/ "Richiesta di Simona Ventura": scoop

Ilaria è la nuova fidanzata di Lorenzo Spolverato? In realtà il mistero si fa sempre più fitto perché nonostante i rumor e le indiscrezioni dei giorni scorsi l’ex gieffino non è ancora uscito allo scoperto con la sua presunta nuova fiamma preferendo la via del silenzio e dunque il dubbio resta. I due nei giorni scorsi sono stati beccati insieme in un resort in Sicilia in compagnia anche della mamma di lui ma le immagini non sono per nulla compromettenti e dunque potrebbe essere benissimo una semplici amicizia. E mentre il mistero sulla nuova relazione continua, nelle scorse ore Lorenzo Spolverato è finito al centro della bufera perché un dettaglio sui regali ricevuti dai fan ha fatto infuriare quest’ultimi.

Opionionisti Grande Fratello Stefania Orlando rompe il silenzio ma Simona Ventura vuole un altro nome/ È caos

Grande Fratello, Lorenzo Spolverato nella bufera: fan inferociti ecco perché

Scendendo nel dettaglio è l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelare un particolare che sta facendo infuriare non poco i fan dell’ex concorrente del Grande Fratello. Pare infatti che quest’ultimo abbia regalato un braccialetto ricevuto dai fan alla presunta nuova fidanzata Ilaria mentre i fan avrebbero preferito che lo tenesse lui. Sembra inoltre che Lorenzo abbia regalato a questa ragazza altri regali ricevuti dai fandom e non è tutto perché successivamente Lorenzo Pugnaloni riprendendo la storia di Deianira Marzano ha aggiunto dei dettagli in più: “A Lorenzo hanno regalato un gioco erotico le sue fan e lei l’ha postato, ma ha cancellato subito la storia.” Insomma il mistero che continua ad alleggiare sulla presunta nuova fidanzata Ilaria unito al fatto che abbia regalato a quest’ultima dei regali ricevuti dai fan hanno fatto finire Lorenzo Spolverato nella bufera, replicherà?

