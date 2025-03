Lorenzo Spolverato e Giglio sempre più uniti al Grande Fratello

Nella casa più spiata d’Italia sono nati alcuni rapporti importanti, uno di questi è senza dubbi quello tra Lorenzo Spolverato e Giglio, che nella casa del Grande Fratello sono riusciti ad avvicinarsi in maniera importante in questi mesi. Lorenzo Spolverato si è detto contento di aver trovato un amico: “Dal nostro ingresso, tu sei il mio unico amico, il mio vero amico” le speciali parole spese dal ragazzo, ripercorrendo i loro percorsi, tutto quello che è accaduto.

Entrambi sono riusciti a trovare l’amore nella casa del Grande Fratello, oltre a fare i conti con i loro limiti e scavare dentro. Anche per Giglio, Lorenzo Spolverato rappresenta un amico e una persona che l’ha sempre sostenuto. Tra i due è scattata una promessa e i due gieffini non si spaventano a dire come stanno le cose: continuare a costruire questo rapporto anche fuori, diventare sempre più fratelli.

Lorenzo Spolverato e Giglio, il confronto al Grande Fratello

Tra i due gieffini nella casa del Grande Fratello è andato in scena uno speciale confronto, Lorenzo Spolverato e Giglio si sono confrontati nel reality di Canale Cinque, dove hanno parlato della loro esperienza nel reality di Mediaset.

“Ci sono dei momenti in cui te ne sei fregato perché magari alcune cose non ti appartenevano, avresti potuto prendere delle decisioni, io non ti giudico, non voglio che cambi o ti snaturi, nel momento in cui tu puoi pensare che ci sei poco, l’unica cosa su cui io ho riflettuto è che la tua personalità non ti porta a esporti a caso, alcune volte è capitato verso l’inizio che ce ne fregassimo di alcune cose” le parole di Lorenzo Spolverato nel corso di una chiacchierata avuta con Giglio in giardino nella casa più spiata d’Italia.

