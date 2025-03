Lorenzo Spolverato contro Mariavittoria Minghetti

Notte di confronti e discussioni nella casa del Grande Fratello dove, nonostante manchi meno di un mese alla finalissima, gli scontri continuano ad essere all’ordine del giorno. Dopo aver sentito parlare di sé tutto il giorno, Lorenzo Spolverato ha approfittato di un momento in giardino per confrontarsi prima con Stefania Orlando e poi con Mariavittoria Minghetti. La Orlando ha ammesso di essere felice delle parole dette da Alfonso D’Apice che, durante l’ultima puntata del Grande Fratello, ha accusato Lorenzo di aver coinvolto la fidanzata Chiara nelle sue clip. Lorenzo, però, ha ribattuto accusando Stefania di aver prima gioito dell’eliminazione di Alfonso e poi delle sue parole perché rivolte contro la sua persona.

Shaila Gatta accusa Lorenzo Spolverato al Grande Fratello: "Sono cambiata troppo per te"/ Fine definitiva?

Successivamente, si è confrontata con Mariavittoria Minghetti, rea di aver sparlato di lui con tutti senza mai dirgli le cose in faccia nonostante il rapporto di amicizia. “Sei una grandissima falsa, doppia faccia e non mi fido. Te l’ho già detto? Te lo ridico, sei una falsona“, ha sbottato Lorenzo.

L’accusa di Mariavittoria a Lorenzo Spolverato e la reazione di Shaila Gatta

Dopo aver incassato le parole di Lorenzo Spolverato, Mariavittoria Minghetti ha accusato Lorenzo di essere continuamente in cerca di dinamiche e clip come ha fatto quando avrebbe cercato di creare una dinamica tra Shaila Gatta e Lele (Emanuele Fiori, ndr). “E tu sei un grande giocatore che ha usato situazioni per fare le clip. Tu hai cavalcando un’onda, quella di Chiara e delle insinuazioni che hanno fatto su di voi. E la dinamica con Lele come la doveva creare Shaila? Dimmelo! Tu hai detto ‘perché non crei una dinamica con Lele?’. A quanto pare hai chiesto a Shaila di creare un qualcosa con Lele, ma lei non ha voluto”.

Grande Fratello, Jessica Morlacchi critica Chiara Cainelli: "Sfiora il ridicolo"/ "È cambiata troppo"

Di fronte a tali parole, è intervenuta Shaila spiegando di non essere minimante a conoscenza di tale tentativo da parte di Lorenzo e accusando Mariavittoria di metterla in difficoltà con un’accusa del genere. Tra i tre, dunque, l’amicizia sembra sia giunta al capolinea.