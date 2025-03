Nuova bufera social contro Lorenzo Spolverato e il Grande Fratello. Nel corso di questi cinque mesi di programma, Lorenzo è stato al centro di diverse polemiche a causa dei suoi atteggiamenti sopra le righe. Nonostante ciò, non è mai stato preso un vero provvedimento contro di lui, ad eccezioni di rimproveri blandi in diretta. Dopo gli ultimi accesi scontri con Javier Martinez e Stefania Orlando, sui social è iniziata a circolare la voce di una sua possibile squalifica. I rumors sono diventati ancora più insistenti dopo che il ‘caso Spolverato’ è arrivato anche in Rai.

Shaila Gatta avverte Zeudi Di Palma al GF/ "So che Helena ha qualità, ma qua ognuno sceglie come giocare..."

Nell’ultima puntata di Uno Mattina in Famiglia, Gianni Ippolliti ha contestato gli atteggiamenti del gieffino, chiedendosi come mai non sia ancora stato cacciato dal reality di Canale 5. Dopodiché, Grazia Sambruna ha svelato di aver saputo da una fonte di una presunta esclusione di Lorenzo dal programma, senza però avere conferme ufficiali. Dopo giorni di polemiche e indiscrezioni, tuttavia, è emersa la verità: non ci sarà alcuna punizione per Spolverato. Al contrario, stando alle anticipazioni, il 28enne riceverà anche un regalo, ovvero la visita della mamma.

Perché Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato si sono lasciati al Grande Fratello?/ La crisi della ballerina

Lorenzo Spolverato nella bufera del Grande Fratello: la verità sulla presunta squalifica

Secondo quanto riportato dalle anticipazioni, questa sera, lunedì 10 marzo, Lorenzo Spolverato riceverà una sorpresa da parte di sua madre Cristina. Dopo aver vissuto giorni di crisi ed essersi lasciato da Shaila Gatta, il GF ha deciso di fare un regalo al gieffino, ignorando le polemiche. Da giorni, infatti, diversi spettatori del reality chiedono a gran voce un provvedimento nei suoi confronti, a seguito dei suoi ripetuti comportamenti fuori luogo. A circa tre settimane dalla finale, però, pare che il programma abbia deciso di non dargli una punizione simile, considerando anche che è già un finalista.

Shaila Gatta, crisi al Grande Fratello: pianto disperato/ "Mi sento l'ombra di Lorenzo Spolverato"

Questa notizia ha diviso il pubblico. Da un lato, c’è chi ha contestato aspramente la decisione del Grande Fratello, ritenendo il tutto vergognoso e inaccettabile. D’altro canto, invece, c’è chi crede che ci sia una sorta di “accanimento” nei confronti di Spolverato, prendendole come “capro espiatorio” per giustificare i bassi ascolti di quest’edizione del reality. Ad ogni modo, non resta che attendere la diretta di questa sera per capire se, almeno, Alfonso Signorini rimprovererà il gieffino o meno.