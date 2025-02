Sembrava essere tornato il sereno, sembrava che l’occasione del quarto mese di relazione avesse messo in secondo piano le incomprensioni delle ultime settimane; la situazione al Grande Fratello è però tutt’altro che idilliaca tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. La scorsa sera una nuova discussione; in ballo tempi diversi, esigenze diverse, un momento di sconforto del ragazzo che a suo dire non avrebbe trovato al suo fianco la ballerina che invece pensava di muoversi correttamente lasciando il proprio spazio.

Insomma, il problema tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta sembra essere la comunicazione; la capacità di comprendersi sia a parole che con i silenzi. Tutto ciò emerge dal confronto successivo alla discussione, toni più pacati ma comunque con argomentazioni che mettono in evidenza una dissonanza tra i sentimenti e il rapporto di oggi. “Le parole che hai detto mi hanno ferito, sono una persona sensibile…”, afferma Shaila Gatta, per poi aggiungere: “C’è un trascorso tra me e te che non ci ha aiutati nella comprensione, soprattutto quando tu hai bisogno dei tuoi momenti. Tu però devi anche capire che talvolta questi tuoi momenti non sono compresi perchè non è facile capirti… Mi sono resa conto che alcune cose, nel venirti incontro, mi hanno in un certo senso snaturata; non mi sento libera di muovermi rispetto a come io vorrei, quindi pensando più a come tu vorresti”.

Lorenzo Spolverato ha ascoltato silenzioso – come si evince dalla clip pubblicata dalla pagina del Grande Fratello – le argomentazioni di Shaila Gatta ma il confronto è sembrato tutt’altro che produttivo. Quasi cinico il ragazzo nel replicare : “Tu ti senti accusata, non ferita”. Con la ballerina quasi stizzita: “Adesso vuoi decidere anche questo, vuoi sapere come mi sento?”. A prescindere dalle argomentazioni della ragazza, Spolverato non sembrato dell’idea di trovare un punto d’accordo: “Sono fatto così, è difficile che io chieda a qualcuno che ho bisogno di qualcosa e non mi sto lamentando; era un mio momento di fragilità”.

Le recriminazioni di Shaila Gatta nei confronti di Lorenzo Spolverato sono durate per diversi minuti, soprattutto sul tema della complicità e del venirsi in contro. Il concorrente del Grande Fratello non si è però smosso dalle sue posizioni: “Io ti dico sempre di essere te stessa, sei tu che stai decidendo di togliere tutto… Io ho solo detto che ho bisogno di tempo”.