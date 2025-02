Non sono state settimane semplici; discussioni e liti quasi all’ordine del giorno al netto di tormenti e dissidi che spesso sono la prova del 9 per un amore agli albori. Questo l’ultimo periodo di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello; una liaison che dura ormai da diverse settimane, quasi dagli esordi del reality, e che di recente sembrava prossima al capolinea. Sono le ultime tenerezze tra i due a dissipare le voci di una forte ed irreparabile crisi; dichiarazioni d’amore che coincidono con il giorno del quarto mesiversario. Il 23 ottobre 2024 è la data scelta da Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta come inizio simbolico della loro relazione; dunque, ieri 23 febbraio 2025, hanno messo da parte le asce di guerra per celebrare unicamente il sentimento che li lega da 4 mesi al Grande Fratello.

A rendere ancora più prezioso il momento ci ha pensato proprio Lorenzo Spolverato con la complicità del Grande Fratello; fiondatosi in confessionale pare abbia chiesto di poter mettere un brano romantico in vista della mezzanotte che avrebbe appunto sancito il quarto mese d’amore con Shaila Gatta. Desiderio esaudito e la ballerina, visibilmente commossa, si è concessa un romantico ballo con la sua dolce metà.

“Sei speciale, sono fortunata ad averti”, afferma tra le lacrime Shaila Gatta – come riporta la pagina ufficiale del Grande Fratello – colpita dal gesto del ragazzo e dal tenero cuore di cioccolato ricevuto in dono per l’occasione. Un momento speciale che spazza via la recente crisi: “Per me sei perfetto”, aggiunge ancora la ballerina. “Troveremo l’incastro giusto perchè io ti voglio nella mia vita, non voglio stare senza di te”. Le parole di Shaila Gatta rimandano proprio all’ultimo periodo con la volontà di voler trovare l’equilibrio giusto con Lorenzo Spolverato al fine di dare seguito a questo amore nato al Grande Fratello.

“Provo qualcosa di forte, provo amore”, parole al miele anche da parte di Lorenzo Spolverato autore della sorpresa per Shaila Gatta in occasione del quarto mese d’amore condiviso al Grande Fratello. “Quello che provo è qualcosa di speciale, qualcosa che non ho mai avuto o provato”. Insomma, le frizioni del passato sembrano candidamente svanite grazie al peso di sentimenti più che positivi.