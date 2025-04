Sono passate circa tre settimane da quando Shaila Gatta ha deciso di lasciare Lorenzo Spolverato durante la finale del Grande Fratello. Dopo sei mesi di relazione vissuti all’interno della Casa, una volta uscita in semifinale, Shaila, rivedendo i video di coppia e delle liti con Lorenzo, si è resta conto di non voler più stare con lui. Una scelta che ha stupito in molti, considerando che, solo una settimana prima, la ballerina aveva lasciato la Casa dichiarando amore al modello. Tuttavia, fuori da quelle mura, ha spiegato di aver riacquisito una lucidità diversa, non voltandosi più indietro.

Anche dopo la finale del GF, Shaila è rimasta ferma sulla sua decisione. Una volta sbollita la rabbia, ha avuto modo di confrontarsi telefonicamente con l’ex fidanzato, chiudendo la storia in maniera più pacifica. Tuttavia, nonostante le richieste di Spolverato, ha preferito non incontrarlo di persona, mettendo definitivamente un punto alla loro relazione, seppur a distanza. Una fermezza che i fan degli “Shailenzo” sembrano non voler ancora accettare, chiedendosi come possa essere finito così l’amore tanto decantato nella Casa. Spaesati e disperati, hanno quindi deciso di affidarsi ad una cartomante.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato torneranno insieme? Le rivelazioni di una cartomante

Ieri sera, venerdì 25 aprile, alcuni fan degli “Shailenzo” hanno aperto una room su X per parlare con una cartomante e chiederle quale sarà il destino della coppia. Non solo, ad un certo punto hanno persino domandato se esistessero riti per farli tornare insieme, con un utente che, sopraffatto dall’emozione, è scoppiato in lacrime, confessando di stare molto male per la fine della storia tra i due ex gieffini. In un audio circolato sui social, si sente il ragazzo spiegare di non riuscire più a vedere Lorenzo Spolverato soffrire per la rottura con Shaila Gatta, chiedendo un aiuto per spezzare quella che temono sia una “macumba” contro la coppia.

La cartomante pare abbia dato speranze ai sostenitori degli ex gieffini, spiegando che, entro un mese, i due potrebbero tornare insieme. A quanto pare, però, inizialmente Shaila sceglierà di tenere nascosto il ritorno in fiamma per questioni lavorative. Proprio mentre nella room venivano lette le carte, la ballerina ha pubblicato su Instagram alcune frasi ambigue, tra cui “L’amore vero litiga e fa pace”. Sebbene si trattasse semplicemente di scritte presenti nel ristorante in cui si trovava, qualcuno le ha interpretate come un segnale. Ad ogni modo, è importante sottolineare che si tratta solo di supposizioni e che, per quanto noto, Shaila e Lorenzo non si vedono dal 31 marzo.