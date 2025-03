La storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta è nuovamente al centro dei riflettori a causa di un acceso litigio che ha portato all’ennesima rottura. Negli ultimi giorni, il finalista del Grande Fratello ha accusato pubblicamente la sua fidanzata di essere gelosa di Chiara Cainelli.

Il modello ha anche svelato alcuni dettagli privati emersi in conversazioni intime. La versione di Shaila, però, è differente: “Io ho detto che mi davano fastidio certe sue attenzioni per gli amici, ma non per uno in particolare. Sono cose che gli ho detto sotto le coperte e lui le tira fuori così”. Cosa si nasconde dietro questa discussione? Forse qualcosa di ben più profondo.

Nel corso di una conversazione tra Stefania Orlando, Maria Vittoria Minghetti e Jessica Morlacchi, si è tornati a parlare di un segreto di Lorenzo Spolverato che andrebbe oltre la presunta gelosia di Shaila.

“Ragazze, non è quella roba di Chiara. Lorenzo mi ha spiegato tutta la storia della gelosia nei dettagli e poi ha aggiunto ‘C’è stata anche un’altra cosa che è successa tra di noi, ma è una cosa molto intima e non posso dirla’”, sono queste le parole rivelate da Jessica. La concorrente ha cercato di non continuare il discorso per evitare che l’argomento venisse divulgato.

Il punto cruciale è che lo stesso Lorenzo avrebbe minacciato di svelare tutto qualora Shaila Gatta continuasse a farlo passare per bugiardo: “Se lei continua a farmi passare per bugiardo io devo dire tutto”.

Questa frase, come riportata dalla Morlacchi, sarebbe stata pronunciata davanti alle telecamere per poi aggiungere che “al al beauty una persona ha sentito e ha detto a Lorenzo ‘Che è sta cosa intima? Dilla, dai dillo’. Lui non l’ha detta perché sarebbe successo il putiferio”.

Il mistero si infittisce sempre più. Molto probabilmente questo argomento sarà oggetto di discussione nella prossima puntata del Grande Fratello prevista per lunedì 3 marzo 2025 in prima serata su Canale 5.