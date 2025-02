Sono passati quasi cinque mesi da quando Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato hanno fatto il loro ingresso al Grande Fratello e, da allora, non hanno mai smesso di far discutere. L’inizio della loro storia d’amore è stato turbolento, con la ballerina che ha dichiarato il suo amore a Lorenzo dopo aver avuto un breve flirt con Javier Martinez. L’interesse di Shaila per il modello milanese si è rivelato più forte del previsto, tanto che, dopo tre mesi, i due sono ancora inseparabili. Tuttavia, questo non è bastato a placare le polemiche.

Grande Fratello, amicizia in crisi tra Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli?/ "Parla con tutti, ma non con me"

La coppia è stata spesso criticata e richiamata per i loro atteggiamenti sopra le righe e a tratti volgari, sia nelle accese discussioni che nei momenti di intimità, spesso considerati troppo spinti. Solo pochi giorni fa, la coppia degli “Shailenzo” ha avuto una forte discussione con Stefania Orlando, accusandoli di essere troppo eccessivi nelle litigate ma, soprattutto, nelle dimostrazioni d’affetto, mancando di rispetto al resto degli inquilini. Da quel momento, Shaila si è scagliata contro la conduttrice, accusandola di essere troppo moralista e rivendicando il diritto di vivere la sua relazione come meglio crede. E così ha fatto: dopo tutta la polemica, l’ex Velina è diventata virale sul web per un video osé con Spolverato.

Shaila Gatta, crisi insanabile con Lorenzo Spolverato al Grande Fratello?/ “Siamo diversi e mi sono stancata"

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato nel mirino del Grande Fratello: un video intimo fa il giro del web

Cos’è successo esattamente questa volta? Dopo la puntata del Grande Fratello andata in onda giovedì 30 gennaio, gli inquilini si sono riuniti a tavola per cenare insieme. Tuttavia, mentre mangiavano, Lorenzo Spolverato ha iniziato a “coccolare” la fidanzata, fino a compiere un gesto che non è passato inosservato agli occhi attenti degli spettatori. Il modello milanese, infatti, ha infilato la mano dietro i jeans di Shaila Gatta, accarezzandole il sedere in modo piuttosto esplicito, proprio mentre lei stava prendendo del cibo. La scena, catturata dalle telecamere, è stata rapidamente condivisa sui social, facendo il giro del web.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato in crisi al Grande Fratello 2024?/ "Mi sta mancando molto"

Da lì, gli utenti si sono scatenati con una valanga di critiche contro la coppia, accusandoli ancora una volta di essere eccessivi e sottolineando quanto trovino i loro atteggiamenti fuori luogo, trattandosi pur sempre di un programma televisivo. Ad ogni modo, le polemiche sembrano scivolare addosso a Shaila e Lorenzo, che continuano a scambiarsi effusioni senza freni all’interno della Casa, spesso proprio davanti a Stefania Orlando. Di recente, i due hanno avuto un lungo confronto, ribadendo di essere davvero innamorati e determinati a fare di tutto per far funzionare la loro storia.