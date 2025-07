Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, la storia infinita tra tira e molla e riavvicinamenti: ecco in che rapporti sono oggi

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono tornati insieme? Dopo gli infiniti tira e molla al Grande Fratello, non si placano i rumor sulla coppia. Anzi si alimentano ulteriormente, con le tiepide voci di riavvicinamento che circolando ormai da giorni, malgrado la parola “fine” decretata a gran voce da entrambi. Lo stesso modello, non più tardi di qualche giorno fa, aveva detto di aver chiuso definitivamente il capitolo della sua vita sentimentale insieme a Shaila.

Ma oggi i loro nomi sono tornati nuovamente a sfiorarsi, in seguito anche ad una segnalazione a sorpresa che li vedrebbe andare nuovamente d’amore e d’accordo. L’esperta di gossip, Deianira Marzano, interpellata sull’argomento sulla propria pagina Instagram, ha fatto chiarezza sulla questione, spiegando che Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta hanno mantenuto ottimi rapporti.

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato continua a sentirsi e a coltivare un rapporto… in amicizia?

“Se Lorenzo e Shaila si sentono ancora spesso? Sì, perché sono rimasti in buoni rapporti”, ha confermato Deianira Marzano parlando di Spolverato e della Gatta. Dunque, nessun riavvicinamento sentimentale sarebbe all’orizzonte per la coppia che, al di là della teatralità degli ultimi mesi starebbe vivendo in armonia una semplice amicizia. “Non c’è più un noi, rimane un ricordo molto bello, ma pur sempre un ricordo passato”, aveva scritto non molti giorni fa Lorenzo Spolverato rispondendo ai tanti follower che gli chiedevano aggiornamenti.

“Vi chiedo di evitare di parlare di lei, non è un obbligo, perché non decido io e non metto delle regole, ma in questo modo mi aiutereste ad andare avanti”, le sue parole amare riguardo Shaila. Eppure, i due non avrebbero smesso di sentirsi…