L’ennesimo blocco dedicata a Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta nella puntata di ieri del Grande Fratello non è stato accolto bene dai fan e da chi ama commentare il programma sui social perché ormai hanno abituato ai loro numerosi tira e molla. Al momento non sembrerebbero essere intenzionati a rimettersi insieme anche perché ieri la ragazza ha deciso di pensare più a se stessa.

Le critiche nei confronti degli ex Shailenzo non sono mancate e tra i più inviperiti è stato Alessandro Autera, ex volto di Temptation Island (edizione 2021) che sul suo profilo Instagram si è lasciato andare a uno sfogo: “Hanno strarotto! Si inventano i litigi e poi fanno pace”. Secondo lui fanno tutto questo solo perché se ne parli in puntata.

Ma Alessandro Autera, ex concorrente di Temptation Island, non ha di certo finito qua con il suo sfogo contro Lorenzo Spolverato e la sua ex fidanzata: “Si sentono troppo importanti, ma in realtà dovrebbero volare basso. Tra meno di un mese escono dalla casa e tornano alla vita normale”. E non ha risparmiato il programma condotto da Alfonso Signorini, come hanno fatto tanti altri, infatti ha aggiunto che ormai fa meno ascolti de Il commissario Montalbano. Peccato che non sia corretto: la creatura nata dalla penna di Andrea Camilleri in replica fa molti più ascolti del Grande Fratello. C’è chi dice che Lorenzo e Shaila fingano di essersi lasciati.

A fine marzo si concluderà il programma condotto da Alfonso Signorini che mai come ieri si è mostrato inviperito nei confronti prima di Chiara per la frase sulle regine impiccate (riferimento a Helena Prestes), poi ha detto a Shaila Gatta di star facendo della retorica sul fatto che sarebbe potuta uscire dalla casa in qualsiasi momento senza alcun tipo di problema e infine ha detto chiaro e tondo al modello milanese che se fosse dipeso da lui lo avrebbe squalificato.