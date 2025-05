Nuove speranze di rivedere insieme Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato? La coppia di ex concorrenti del Grande Fratello nelle scorse ore è tornata a infiammare i social, con i due ex protagonisti del reality condotto da Alfonso Signorini capaci di catalizzare l’attenzione del pubblico. Il tutto dopo che a casa di Shaila Gatta è arrivato un mazzo di fiori, mostrato dall’ex velina di Striscia la notizia, e ovviamente immediatamente i pensieri sono finiti a Lorenzo Spolverato, che ha subito deciso di rispondere sulla questione, commentando e smentendo l’indiscrezione circolata.

Luciano Mattia Cannito, ex Rossella Brescia/ La ballerina: "dopo 20 anni non era più felice con me"

“Io non ho mandato fiori a nessuno” ha detto Lorenzo chiarendo una volta per tutte come siano andate le cose sulla questione. Doccia fredda dunque per i fan che speravano in un ritorno di fiamma tra gli Shailenzo, ipotesi che resta dunque alquanto remota in questa fase di vita per i due ex concorrenti del Grande Fratello.

Trigno a Verissimo: "Amo la musica grazie ai miei genitori"/ "Ad Amici sono tornato a rispettare le regole"

Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta stanno insieme?

Già qualche giorno fa il modello e aspirante attore è intervenuto sui social per dire la sua sulla questione, come stanno davvero le cose tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta? Lorenzo ha rotto il silenzio di recente sui social, regalando una smentita e una brutta notizia a tutti quelli che speravano di vedere i due tornare insieme:

“Non leggo tutto, però sono al corrente di tante cose, per questo voglio dire la verità. Io confermo che la situazione con Shaila è chiusa, definitivamente. Io voglio andare avanti con la mia vita e i miei progetti, superando ovviamente questa delusione”.

Simona Izzo, chi è la regista e malattia: “Depressione? A letto per 10 anni”/ “Ho sofferto tanto…”