Lorenzo Spolverato di nuovo nel mirino delle accuse per un gesto choc al Grande Fratello

Sono giorni particolarmente turbolenti per Lorenzo Spolverato, la cui permanenza nella Casa del Grande Fratello è sempre più a rischio. Il concorrente ha avuto più di un atteggiamento eccessivo, talvolta anche aggressivo, nel corso della sua avventura nel reality, tanto che Alfonso Signorini è intervenuto varie volte per redarguire il concorrente. Dopo aver fatto ammenda, raccontando anche aspetti del suo passato che avrebbero influito in questa sua irruenza, Lorenzo si è detto pentito, assicurando che non sarebbe più ricapitato. Eppure, dopo l’ultima diretta, il gieffino si è reso protagonista di atteggiamenti molto discussi sul web.

Lorenzo Spolverato ha prima lanciato una sedia, cosa che ha allarmato i gieffini presenti, poi, nelle ultime ore, ha fatto un gesto sta facendo discutere tutto il popolo del web.

Chi ha seguito l’ultima diretta del Grande Fratello sa che Lorenzo Spolverato ha avuto un acceso scontro con Iago Garcia, durante il quale sono volate parole forti. Lorenzo ha poi avuto un crollo durante la puntata, a quanto pare proseguito anche dopo. Ciò che è certo è che c’è ormai una forte frattura tra i due gieffini, tanto che Lorenzo non perde occasione per lanciare frecciatine al rivale. È proprio una di queste frecciatine che si è trasformata in un gesto che ha sollevato le critiche più dure del web: Lorenzo, infatti, si sarebbe reso protagonista di un saluto romano, tipico del periodo fascista, ripetuto anche più volte. Cosa che, il video che sta facendo il giro del web (che trovate alla fine dell’articolo), dimostra chiaramente. Di fronte a queste immagini, c’è una sola richiesta che popola i social: Lorenzo Spolverato deve essere squalificato, soprattutto perché non è la prima volta che si rende protagonista di gesti discutibili. Come si comporteranno questa volta Alfonso Signorini e il Grande Fratello?

