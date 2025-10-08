Lorenzo Spolverato protagonista di una sorta di stoccata al Grande Fratello 2025 per il calo di ascolti nelle ultime puntate.

Chi l’avrebbe mai detto che si potesse passare dal centro della scena al Grande Fratello a una sorta di esultanza per gli ascolti flop dell’attuale edizione in favore del…Cambiamento climatico! Lorenzo Spolverato non smette mai di sorprendere e dopo aver offerto le sue gesta quasi teatrali nella Casa più spiata d’Italia, poi in versione promotore spirituale dopo un viaggio in Africa – arrivò quasi a ‘ripudiare’ i social, da dove ancora scrive – ora si riscopre anche appassionato di tematiche ecologiche disquisendo sul calo di ascolti del Grande Fratello 2025.

Mettendo da parte la goliardia, Lorenzo Spolverato è evidentemente consapevole di cosa bisogna fare per attirare l’attenzione su di sé quando la luce dei riflettori inizia ad affievolirsi. L’ex gieffino prende spunto dagli ascolti flop del Grande Fratello 2025 a dispetto del clamore iniziale e pubblica tra le sue stories di Instagram una notizia che sottolinea proprio il calo di share. Nella storia successiva – sempre dal suo account social – si mette in evidenza con un testo piuttosto arzigogolato dove l’antifona sembra essere una sorta di felicità per gli ascolti del Grande Fratello 2025 al ribasso per questioni di… Consumo energetico.

Lorenzo Spolverato ‘gongola’ per il tracollo del Grande Fratello 2025: “E se calano gli ascolti?”

“Tutti concentrati sugli ascolti ma nessuno si chiede: quanta elettricità consumano milioni di tv accese insieme?”, inizia così il post di Lorenzo Spolverato, che poi prosegue: “Tutta questa energia… Centrali, smog, atmosfera impazzita. Piove col sole e grandina con 40 gradi. A quel punto Giuliacci gira nella sedia e dice: ‘Io mi dissocio’…”. Insomma, l’ex gieffino commenta così il calo di ascolti del Grande Fratello 2025, peccato che le tematiche ambientali e il consumo energetico non sembravano un problema quando era lui a vivere da protagonista la Casa più spiata d’Italia.

Chiaramente, certe consapevolezze arrivano sempre dopo, o tardi. Il post di Lorenzo Spolverato sugli ascolti flop del Grande Fratello 2025 si perde poi dei meandri di quella che sembra una vera e propria supercazzola oppure un profluvio di pensieri e parole con scarsa connessione; dal traffico ai gabbiani confusi dalle onde elettromagnetiche – manca solo un riferimento al 5g – fino a citare IKEA. Con una serie di frecce sembra quasi voler sottolineare una escalation che parte dal consumo energetico e arriva ai divorzi, come se le cose fossero collegate. “E se calano gli ascolti? Menomale”, prosegue così Lorenzo Spolverato – e forse è questa l’unica parte chiara – “Guardate che crisi ci sarebbe, oltre a quelle che già abbiamo.. La chiave starebbe nel recuperare la dimensione umana”. Forse siamo nell’ambito del più classico dei cliché su come ‘sputare nel piatto dove si è mangiato’, o forse l’ex volto del Grande Fratello gongola per ragioni che scopriremo più avanti.