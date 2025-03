Questo mese si concluderà l’attuale edizione del Grande Fratello con gioia dei detrattori e con buona pace dei pochissimi spettatori che ormai seguono gli appuntamenti settimanali condotti da Alfonso Signorini. Nelle ultime ore è tornato a far parlare di sé uno dei finalisti ovvero Lorenzo Spolverato, che si è lasciato con Shaila Gatta dopo un rapporto a dir poco burrascoso, soprattutto quando le dirette si avvicinavano.

Grande Fratello, Javier e Shaila ridono insieme di Helena Prestes?/ Il racconto della ballerina spiazza

Parlando con Chiara Cainelli e Giglio in giardino, il modello milanese ha riflettuto sul comportamento che sta tenendo la sua ex fidanzata. “Quieto vivere, certo, ma ieri durante la festa ho percepito delle mancanze. Ero il suo ragazzo, io ci so soffrendo” sono state le sue parole che testimoniano un certo grado di sofferenza.

Grande Fratello, Shaila Gatta stratega? Lorenzo Spolverato soffre la novità/ Ecco perché si è allontanata

Lorenzo Spolverato si sfoga su Shaila Gatta: “Ho sempre pensato per due”

“Se si tratta di giochi ecc io la tiro in mezzo” ha raccontato Lorenzo Spolverato a proposito della sua ex fidanzata Shaila Gatta, “ride quando sta con gli altri, ma non con me. Come se non mi guardasse manco in faccia. Non sta mai da sola, non si sta aiutando, io la evito”. Ha poi aggiunto che si sono detti tutto e che non hanno più parlato l’altro giorno quando lui, appena uscito dal confessionale, le aveva manifestato la voglia di confrontarsi. Resta il fatto che ci sta ancora soffrendo e che questo va a minare il suo umore, che è un po’ nuvoloso.

Grande Fratello, Javier attacca Shaila e difende Lorenzo: "Non può dargli tutte le colpe"/ "Troppo facile"

Per Chiara Cainelli l’ex velina di Striscia deve un attimo capire “che tipo di rapporto vuole instaurare con te”, così come lo deve capire lui, che si è lasciato andare allo sconforto: “Non mi interessa quello che fa. Anche fuori dalla relazione ho pensato per due”. Lui, che è stato difeso da Javier, ha ribadito che gli piace stare da solo mentre Giglio gli ha consigliato di comportarsi come meglio crede sia con lei sia con gli altri concorrenti, che si sono dati alla pazza gioia durante la festa degli scorsi giorni.