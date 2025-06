Lorenzo Spolverato di nuovo innamorato dopo il Grande Fratello? In seguito alla relazione naufragata con Shaila Gatta l’ex gieffino pare essere cotto di Greta Zuccarello, influencer e professoressa dell’Eredità. A parlare di una loro possibile relazione è una delle fanpage del modello milanese dopo aver visto un’immagine dei due insieme a Capri, dove erano entrambi presenti all’evento Vip Champion. “Finalmente siete usciti allo scoperto“, ha scritto la pagina, “Care Lolliners, ora lasciate in pace Shaila. Sostenete la nuova coppia Greta e Lorenzo”.

Pamela Petrarolo, nuovo singolo Fuori di Testa/ L'ex concorrente Grande Fratello: "La parte più vera di me"

Ma i fan non si sono arresi, e hanno voluto indagare ulteriormente sulla loro presunta frequentazione. Così, hanno inviato un messaggio a Greta Zuccarello mettendola alle strette: “Ciao Greta, abbiamo visto la foto. Vogliamo solo chiarezza e verità. State insieme, vi state frequentando? (Riferito a Lorenzo Spolverato ndr) Vogliamo solo la verità“. Lei non ha esitato a rispondere, ma il suo commento è stato piuttosto ‘scocciato’, tanto che il tono ha stupito i fan già pronti a gridare alla nuova coppia dopo il Grande Fratello. La ballerina ha messo subito a tacere i rumor, andiamo a scoprire cos’ha detto.

Grande Fratello, Ilaria Clemente ha finalmente partorito: l'annuncio/ La prima foto del piccolo Aureliano

Lorenzo Spolverato innamorato dopo il GF? Greta Zuccarello spegne rumor e si arrabbia

“Sono con la mia migliore amica ospite a un evento, è normale che facciano foto ragazzi…”, ha detto Greta Zuccarello, “Negli eventi funziona così! Ed ora smetto di dare spiegazioni perché è veramente una cosa ridicola. Non c’è niente tra me e Lorenzo, solo lavoro”. Ancora una volta, dunque, i fan sono stati troppo frettolosi nell’arrivare ad una conclusione che avrebbe alimentato il gossip su Lorenzo Spolverato, che nelle ultime ore spunta tra i nomi dei nuovi tronisti di Uomini e Donne. Intorno a personaggi usciti dai reality c’è spesso il vizio di millantare fidanzamenti e relazioni dove non ci sono, un po’ a romanzare qualcosa che di romanzesco non ha proprio nulla. E questo Greta Zuccarello lo sa bene, motivo per cui ha deciso di troncare sul nascere questi falsi rumor. Infatti, Lorenzo Spolverato ha scattato le stesse identiche foto anche insieme al suo fidato assistente.

Sondaggi UK: Reform al 29% supera Labour al 21% e Tory 19%/ Farage ora sfida Starmer per Downing Street