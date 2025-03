Lorenzo Spolverato ha voluto parlare con Zeudi Di Palma, facendole i complimenti per come ha gestito la situazione con suo padre Pasquale. In realtà, insieme a lui molti inquilini hanno deciso di parlare alla concorrente, stupiti dal suo atteggiamento, anche se il modello milanese ha voluto prenderla da parte per dirle la sua. Molti dei fan sui social hanno percepito questo gesto come un modo per avvicinarsi a Zeudi, soprattutto dopo che la relazione con Shaila Gatta è finita del tutto.

Durante il loro confronto, Lorenzo Spolverato ha tenuto a dirle di essere stata un grandissimo esempio per tutti, e che in quei momenti si è sentito molto vicino a lei per come ha gestito la situazione. Infatti, si dice emotivamente empatico con la ragazza, facendole capire di sentire profondamente i sentimenti di rabbia nei confronti del padre. Allo stesso tempo, Lorenzo ammette di fare uno sforzo anche per capire le ragioni dell’uomo e spiega di aver provato un po’ di tenerezza nei suoi confronti. Come ha reagito Zeudi Di Palma a tutte queste attenzioni?

Lorenzo Spolverato, scatta il sospetto sull’interesse per Zeudi Di Palma

L’ex Miss Italia si mostra molto interessata a sentire il parere di Lorenzo Spolverato, e come lui capisce bene le intenzioni di suo padre che oggi vorrebbe sistemare i rapporti con la ragazza. Ad ogni modo, Zeudi precisa che il papà ha fatto alcune scelte e che adesso deve assumersi le responsabilità delle decisioni. Chiaramente, la miss precisa che una volta uscita dalla casa del Grande Fratello proverà a risolvere la situazione con il padre. “Sei stata fenomenale“, ha continuato Lorenzo Spolverato, e subito sui social si scatena il complotto: lo avrà fatto in modo genuino o dietro si cela un interesse nei confronti di Zeudi Di Palma? Ai posteri l’ardua sentenza!