Lorenzo Spolverato sbotta contro i fan degli “Shailenzo“. Ma, si proceda con ordine. Sono passati ormai due mesi dalla finale del Grande Fratello, dove Lorenzo si è classificato al quarto posto dopo sei mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Durante l’esperienza nel reality, Spolverato ha iniziato una relazione piena di alti e bassi con Shaila Gatta, conclusasi proprio la sera della finale. A sorpresa, infatti, la ballerina ha deciso di lasciare il modello in diretta, essendosi resa conto che il loro era stato un amore “tossico“.

Inizialmente, Spolverato aveva cercato di recuperare il rapporto con l’ex velina, dichiarando di essere ancora innamorato di lei. Da lì, i due hanno avuto modo di sentirsi telefonicamente e di vedersi di persona, così da confrontarsi in privato. Tuttavia, Shaila è rimasta ferma sulla sua posizione, scegliendo di mettere un punto alla storia con l’ex gieffino. Nonostante entrambi abbiano dichiarato di essersi lasciati in modo pacifico, negli ultimi giorni non sono mancate frecciatine reciproche e, poche ore fa, Lorenzo si è lasciato andare ad un duro sfogo contro chi continua a sostenere la coppia.

Lorenzo Spolverato contro i fan degli Shailenzo: tensioni con Shaila Gatta

Ieri, martedì 27 maggio, Lorenzo Spolverato ha voluto fare una diretta su Instagram per aprire tutti i regali ricevuti dai fan negli ultimi giorni. Ma, nonostante avesse chiesto di non inviargli più sorprese legate alla storia con Shaila Gatta, molti dei regali continuavano a richiamare la coppia, tra foto e dediche precise. Al che, il modello non ci ha visto più e, alterato, ha detto: “Ho chiesto di non spendere più soldi per regali di coppia e invece state continuando. Finitela perché siete pesanti. Anche perché poi se dico che metto tutto sotto il letto non va bene“.

“Delle persone che ci sono in diretta ora, se qualcuno degli Shailenzo decide di andar via perché voglio fare la mia strada e sto pensando alla mia vita e i regali finiscono sotto il letto, se volete uscire e rimaniamo in quattro, saremo le persone migliori di sempre. Perché decideremo di goderci la vita per come vogliamo noi e non per quello che vogliono le persone. Quindi, per favore, basta“, ha poi aggiunto, non lasciando spazio a dubbi sulla sua attuale situazione con Shaila.