Lorenzo Spolverato su Helena Prestes: “Mi cerca e guarda i miei movimenti“

Al Grande Fratello prosegue lo scontro tra Lorenzo Spolverato e Helena Prestes, questa volta sfociato dai recenti tira e molla tra la modella e Javier Martinez, maturati nel corso dell’ultima puntata. In quell’occasione, infatti, il pallavolista argentino litigò con lei sostenendo che Lorenzo, in fondo, non le sia ancora del tutto indifferente, dal momento che continua a irritarsi per lui e per alcuni suoi comportamenti; ciò, a suo dire, limiterebbe il proseguo della loro storia d’amore.

Questa sera in puntata Alfonso Signorini tira in ballo proprio Lorenzo, il quale ammette di essere spesso “osservato speciale” di Helena in Casa: “Capita spesso che lei, anche a tavola, mi cerca, guarda i miei movimenti“. La modella brasiliana però stronca la sua idea e, definendolo egocentrico, ammette che la sua presenza si fa sentire in Casa per via dei suoi comportamenti: “Non è vero questo. Tu sei talmente egocentrico che sai benissimo che questo non è vero. Tu urli, hai un tono di voce alto ed è inevitabile non guardarlo“.

Lorenzo contro Helena: gli interventi di Javier, Shaila e Zeudi

Lorenzo Spolverato però è convinto di questo, che Helena Prestes in fondo continui ad osservarlo a distanza nonostante la neonata storia d’amore con Javier Martinez al Grande Fratello. “A me non sembra di esserti indifferente. Non perché penso di interessarti, però non ti sto indifferente“, le parole del modello milanese per lei. A stroncarlo ci pensa però Javier, che poi commenta la riappacificazione con la compagna: “Lorenzo secondo me sta esagerando. Per quanto riguarda Helena, abbiamo poi chiarito e lei mi ha dimostrato molto. Stiamo veramente bene“.

Tuttavia, sulla coppia da poco nata in Casa, Shaila Gatta nutre seri dubbi: “Non mi piacciono, continuo a pensarla uguale. Per me non è reale, Helena usa tutti come marionette, Javier è una di quelle. Io non credo in lei, non mi fido. Se Lorenzo ti fosse indifferente, ti faresti la tua bella storia e penseresti a cose più importanti“. Anche Zeudi Di Palma, pur riconoscendo un fondo di verità nella coppia, è scettica: “C’è verità in loro, strategia poca ma c’è. Non c’è amore, per me l’amore va protetto e due persone che continuano a far sentire agli altri quello che fanno, per me non è amore“.