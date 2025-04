Lorenzo Spolverato e il gesto contro Chiara Cainelli

Lorenzo Spolverato chiude l’amicizia con Chiara Cainelli. Il modello milanese che, nella casa del Grande Fratello aveva instaurato un forte legame con la Cainelli al punto da considerarla una delle persone che avrebbe portato fuori dalla casa, aveva cominciato a seguirla sui social. Il segui di Lorenzo, però, non è mai stato ricambiato da Chiara Cainelli che, in compenso, lasciava comunque like ai suoi post e aveva cominciato a seguire Michael Castorino pur non avendolo mai conosciuto. Un gesto, quest’ultimo, che i fan di Lorenzo avevano collegato alla voglia di Chiara di restare comunque in contatto con Lorenzo senza ricambiare il segui.

Alfonso Signorini confermato come conduttore del Grande Fratello 2025/ "Stefania Orlando opinionista"

Molti fan, inoltre, sono sempre stati convinti che la scelta di Chiara di non ricambiare il segui a Lorenzo sia collegabile al fidanzato Alfonso D’Apice che, fuori dalla casa del Grande Fratello, ha fatto un passo indietro nei confronti del modello milanese. A distanza di una settimana, Lorenzo ha fatto un gesto social che sembra mettere un punto alla sua amicizia con la Cainelli: ha smesso di seguirla.

Rottura Shaila e Lorenzo al Grande Fratello, Signorini: "Amore teatrale"/ "Lei non ha voluto un confronto"

Lorenzo Spolverato e la reunion con Tommaso Franchi e Mariavittoria Minghetti

Lorenzo Spolverato, tuttavia, non ha smesso solo di seguire Chiara Cainelli, ma anche Zeudi Di Palma. In compenso, ha cominciato a seguire Mariavittoria Minghetti che ha subito ricambiato così come ha fatto Tommaso che aveva smesso di seguire Spolverato mentre quest’ultimo si trovava ancora nella casa. Uno scambio di segui arrivato dopo la giornata trascorsa insieme in quel di Milano.

Tommaso e Mariavittoria, infatti, questa mattina, hanno raggiunto il capoluogo lombardo dove hanno rivisto Lorenzo, ma anche Michael Castorino, Federica Petagna e Stefano Tediosi. Una reunion che ha scatenato l’entusiasmo dei fan di Lorenzo, felici anche per ils egui tolto a Chiara.

Shaila Gatta fa retromarcia su Javier Martinez: "Persona perbene"/ Pentita della sua scelta al GF?