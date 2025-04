Greta Rossetti ha partecipato alla precedente edizione del Grande Fratello e il suo percorso non è certo passato inosservato, soprattutto per via del triangolo amoroso con Mirko e Perla e per la storia d’amore nata con Sergio D’Ottavi. Nei giorni scorsi è tornata nello studio del reality in occasione della finale ed è stato per lei un momento molto emozionante. Nelle scorse ore, tramite una storia postata sul suo profilo Instagram, ha fatto sapere che tornare lì l’ha riportata indietro nel tempo e le ha fatto rivivere un ricordo che custodirà per sempre.

Rivolgendosi ai suoi seguaci ha poi detto che avendo vissuto l’esperienza in prima persona ci ha tenuto a precisare che non è affatto semplice uscire da una realtà unica come quella del Grande Fratello e ritrovarsi a leggere parole cattive e insulti. Subito dopo ha invitato tutti a riflettere sul fatto che siamo tutti persone con dei sentimenti.

Greta Rossetti difende Lorenzo Spolverato dopo il Grande Fratello: le parole dell’ex gieffina sui social

Riferendosi alle dure critiche ricevute da Lorenzo Spolverato durante e dopo la sua partecipazione al Grande Fratello l’ex gieffina ha detto che esprime la propria opinione è giusto, pensa però che sia importante farlo senza esagerare. A parer suo dalla televisione spesso ci si fa un’idea che rischia di essere distorta.

Ai suoi seguaci Greta Rossetti ha fatto poi sapere di aver avuto il piacere di conoscere alcuni concorrenti durante la finale del reality. Ha conosciuto anche i genitori di Lorenzo Spolverato e crede che siano delle persone meravigliose, ha poi aggiunto: “Per quanto alcuni atteggiamenti possano non essere condivisi, posso assicurarvi che leggere quei commenti fa male, così come ad alcuni che hanno fatto parte del programma”. L’ex gieffina ha di nuovo invitato tutti a riflettere prima di giudicare e a mettersi nei panni degli altri per cercare di capire senza condannare.

