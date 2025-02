Lorenzo Spolverato e il racconto sul passato difficile

Lorenzo Spolverato continua ad essere un protagonista indiscusso del Grande Fratello sia dentro che fuori la casa. Nelle scorse settimane, il modello milanese ha raccontato di aver avuto un passato difficile e di aver vissuto, per un periodo, in una realtà davvero brutta e difficile da cui si è allontanato quando aveva 19 anni. i fantasmi di quel periodo, però, fanno ancora parte della vita di Lorenzo che si è confidato con Shaila Gatta con cui la storia d’amore va avanti ormai da tre mesi. Tuttavia, proprio sul passato di Lorenzo, nelle scorse ore, è emerso un retroscena choc.

Secondo Biagio D’Anelli, infatti, Lorenzo non avrebbe raccontato tutta la verità sul proprio passato. In un video pubblicato su Instagram, D’Anelli ha raccontato di aver ricevuto informazioni diverse da un familiare di Lorenzo che gli avrebbe raccontato come, in realtà, il modello non abbia mai avuto difficoltà nel suo passato.

Le parole di Biagio D’Anelli su Lorenzo Spolverato

“Un familiare vicinissimo a Lorenzo Spolverato mi ha scritto una mail confermando quello che io avevo detto in tempi non sospetti. Perché parlare di un passato inventato? Perché far credere di aver vissuto un passato bruttissimo tra risse, pistole e quant’altro? E come mai adesso magicamente un parente strettissimo minuto di chat e di audio mi ha raccontato la verità, e non è nulla di quello a cui abbiamo assistito. Appartamenti in Emilia Romagna, lavori fiorenti, ma soprattutto una gran voglia di non lavorare e oziare”.

Con queste parole, Biagio D’Anelli ha riacceso i riflettori sul passato di Lorenzo che, nella casa, ha evitato di parlarne nuovamente. Lo stesso D’Anello, qualche settimana fa, aveva parlato anche del guru della moda che è poi andato al Grande fratello per un confronto che ha spaccato il web e la casa.

