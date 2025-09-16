Lorenzo Spolverato ha rifiutato un reality di Amazon: il retroscena di Deianira Marzano sull'ex gieffino

Lorenzo Spolverato valuta le opzioni migliori per tornare in pista. L’ex concorrente del Grande Fratello sarebbe finito nel mirino di Amazon, che sta allestendo il cast per un nuovo reality che vedrà la luce nei prossimi mesi. Ma come rivelato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, Lorenzo Spolverato avrebbe declinato l’offerta ricevuta nelle ultime settimane, preferendo attendere il momento giusto per tornare in pista.

“Mi correggo! Non è vero che Lorenzo è stato escluso da reality di Amazon: in realtà lo volevano tantissimo e all’inizio era stato lui a rifiutare. Il punto è che c’era Shaila e, siccome dopo il GF la loro storia è finita con un punto di non ritorno, non gli sembrava proprio opportuno partecipare a una cosa del genere perché lui si è voluto completamente distaccare da certe dinamiche” ha scritto l’esperta di gossip ricostruendo la situazione e aggiornando così sull’accaduto. Per il momento Lorenzo Spolverato preferisce valutare altre opzioni professionali per il futuro.

Lorenzo Spolverato e la fine della relazione con Shaila Gatta

Lo ricorderanno bene i fan del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è stato uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione del reality di Canale Cinque. La sua storia con Shaila Gatta ha attirato l’interesse dei telespettatori e intrattenuto i fandom per diversi mesi, prima del colpo di scena finale con l’ex velina di Striscia la notizia che ha voluto interrompere la relazione in diretta tv, in occasione della finale. Uno strappo che non è mai stato ricucito dai due, nonostante i confronti andati in scena dopo la fine della trasmissione Mediaset.

E Lorenzo Spolverato adesso attende la giusta occasione per tornare in pista, ma con un obiettivo chiarissimo: rompere con il passato e allontanarsi da certe dinamiche che non sembra avere la minima intenzione di cavalcare.