Ne sono successe di ogni colore al Grande Fratello 2025 e stasera ci sarà la parola fine con la proclamazione della vincitrice perché sì, molto probabilmente anche quest’anno la vittoria sarà donna. Si daranno battaglia Zeudi e Helena senza esclusione di colpi. Intanto pare sia successo qualcosa di grave che riguarda come al solito Lorenzo Spolverato. Ma cosa, di preciso? Andiamo a scoprirlo.

Jessica Morlacchi fa arrabbiare gli autori del Grande Fratello/ “Non puoi uscire!”, cos’è successo

In pratica Lorenzo – che ha minacciato gli autori – si sarebbe messo da parte una piastra, o almeno è quello che Mariavittoria ha confessato a una Helena Prestes parecchio divertita. La modella brasiliana, ridendo, ha chiesto alla coinquilina come avesse fatto a scoprire il presunto furto, sentendosi rispondere che non lo sa, ma che al di là di tutto “queste cose sono follie”.

Lite Mariavittoria Minghetti contro Zeudi Di Palma al Grande Fratello: arrivano le scuse/ "Solo una battuta"

Lorenzo Spolverato e la presunta piastra rubata: ennesima censura del Grande Fratello

Helena Prestes e Mariavittoria Minghetti si sono fatte delle grandi risate al pensiero di Lorenzo Spolverato che pare essersi imboscato una piastra da portarsi via quando dovrà andarsene dalla casa più spiata d’Italia. La fidanzata di Tommaso Franchi ha chiesto alla modella di non dirlo a nessuno, men che meno in confessionale. In seguito la regia del Grande Fratello ha deciso di censurare, togliendo l’audio, il dialogo delle due donne, che si sono promesse di divertirsi insieme una volta fuori da lì. Non è la prima volta che la regia censura parti di dialogo di diversi concorrenti e sul web è scattata la rabbia: “Questa cosa è grave!”.

Grande Fratello, Shaila Gatta lancia frecciata contro Lorenzo Spolverato o Helena Prestes?/ Post fa discutere

Lorenzo è stato senza dubbio il concorrente più chiacchierato (negativamente) dell’attuale edizione: addirittura su Rai1, durante la trasmissione Unomattina in Famiglia, il concorrente è stato vittima dell’ironia di Gianni Ippoliti, che si è chiesto cosa debba fare uno per farsi buttare fuori dalla casa più spiata d’Italia, per non parlare di tutti i post di giornalisti che hanno criticato la sua presenza in maniera ferrea chiedendo più volte che venisse squalificato immediatamente.