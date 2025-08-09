Lorenzo Spolverato ha una nuova fidanzata? L'ex gieffino è stato beccato insieme ad Ilaria: la foto segnalazione e cosa sappiamo

È stato uno dei grandi protagonisti della scorsa edizione del Grande Fratello e la sua relazione con Shaila Gatta ha monopolizzato l’attenzione del pubblico: parliamo di Lorenzo Spolverato, gieffino che ha fatto parlare di sé anche dopo la fine del reality e che ancora oggi scatena la curiosità del web. Sì, perché nelle ultime ore Spolverato è stato avvistato insieme ad una ragazza che sembrerebbe essere la sua nuova fidanzata.

È stato Lorenzo Pugnaloni a rendere pubblico uno scatto che vedere Lorenzo Spolverato in un resort in Sicilia in compagnia di una ragazza. La nuova fiamma del gieffino si chiamerebbe Ilaria e sarebbe una ragazza milanese lontana dal mondo dello spettacolo. Ad incuriosire è il fatto che nello scatto, insieme a loro, ci sia anche la mamma di lei. Il che porterebbe a pensare che quella tra i due non sia soltanto una semplice frequentazione.

Ilaria è la nuova fidanzata di Lorenzo Spolverato? Cosa sappiamo dell’avvistamento

Ciò che si vede nella foto della segnalazione non assicura, tuttavia, che i due stiano effettivamente insieme. La loro potrebbe essere un’amicizia e la presenza della madre di lei potrebbe avere tutto un altro significato. Non è dunque possibile trarre delle conclusioni certe dallo scatto in questione: solo foto inequivocabili, o la conferma da parte di Lorenzo, potranno accertare la presenza di un nuovo amore nella vita dell’ex gieffino.

Le strade di Lorenzo e Shaila Gatta si sono, d’altronde, separate sin dalla fine del Grande Fratello. Nonostante la fortissima passione scoppiata nella Casa di Cinecittà, la ballerina ha voluto chiudere la relazione senza, tuttavia, dare tante spiegazioni al pubblico che li ha seguiti per mesi e che in parte, ancora oggi, spera ancora nel loro ritorno di fiamma.

