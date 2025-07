Lorenzo Spolverato smentisce tutto: ecco cosa ha detto davvero sui presunti flirt nati dopo il Grande Fratello.

Lorenzo Spolverato, single o fidanzato? Finalmente la verità

Lorenzo Spolverato continua ad essere una delle personalità più amate dell’ultima edizione del Grande Fratello, reality dove si è fatto conoscere per il suo carattere vivace, deciso, e per la sua determinata voglia di visibilità che lo ha reso molto simpatico al pubblico di Canale 5. Nonostante ciò, la sua storia con Shaila Gatta è finita male dopo lo spegnimento delle telecamere e oggi i fan del ragazzo si stanno chiedendo come prosegue la sua vita sentimentale, se ha una nuova fidanzata e tanto altro.

Poche ore fa Lorenzo Spolverato ha rotto il silenzio sul suo canale Instagram spiegando a tutti come sta vivendo le frequentazioni nell’ultimo periodo, anche perchè qualche giorno addietro è stato visto con una ragazza. “La mia unica frequentazione?” spiega il gieffino, “Quella con il cibo, col kebab poi è proprio amore tossico“. Poi continua: “Se volete accostarmi a qualcosa fatelo con una pita ben farcita, lì si che mi sento capito“. Alla fine, la frase che rivela che Lorenzo Spolverato è ancora single: “E comunque sto meglio da solo o con il cibo“.

Lorenzo Spolverato a Napoli con Michael Castorino

In questo periodo Lorenzo Spolverato è impegnato nell’incontrare i fan a diversi eventi, in particolare sta aspettando di partecipare a Napoli con Michael Castorino. Qui si raduneranno tantissimi fan del Grande Fratello che non vedono l’ora di vederlo dal vivo, abbracciarlo e chiedergli una foto insieme. Insomma, è certo che Lorenzo è ancora single e che probabilmente non ne vuole sapere cosa sia l’amore per un po’ di tempo vista la scottatura con Shaila Gatta nella casa più spiata d’Italia.