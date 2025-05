Lorenzo Spolverato scatena i fan degli “Shailenzo”. Nella serata di ieri, mercoledì 7 maggio, l’ex gieffino ha deciso di fare una diretta su Instagram per aprire insieme ai suoi follower i pacchi ricevuti dai fan. Il modello ha voluto condividere in tempo reale ‘l’unboxing’ dei regali, così da poter ringraziare personalmente tutti coloro che hanno speso tempo e denaro per lui. Tra magliette, braccialetti e peluche, però, non sono mancati anche momenti imbarazzanti. Alcuni sostenitori, infatti, gli hanno inviato regali piuttosto particolari, legati alla sua ex fidanzata Shaila Gatta, che, com’è noto, lo ha lasciato durante la finale del GF.

Nonostante sia passato circa un mese dalla loro rottura, i fan della coppia non sembrano volersi arrendere e continuano a sperare in una possibile riconciliazione. Lorenzo e Shaila, infatti, non hanno avuto modo di vivere nemmeno un giorno insieme nella ‘vita reale‘ dopo i sei mesi trascorsi nella Casa. Una volta uscita, la ballerina ha dichiarato di aver capito che il modello non era la persona giusta per lei, prendendone le distanze. Tuttavia, gli ‘Shailenzo‘ sono convinti che tra di loro ci siano ancora sentimenti profondi, motivo per cui continuano ad incoraggiarli a concedersi un’altra possibilità.

Lorenzo Spolverato torna a parlare di Shaila Gatta: cos’ha detto

Dunque, durante l’unboxing del regali, Lorenzo Spolverato si è ritrovato tra le mani diverse foto che lo ritraevano insieme a Shaila Gatta, reagendo con evidente imbarazzo. Il modello è scoppiato a ridere, cercando di sdrammatizzare la situazione, ma ha comunque ringraziato i fan per il pensiero, sottolineando di non rinnegare nulla di ciò che ha vissuto con la ballerina durante i mesi nella Casa. Poco dopo, poi, si è lasciato sfuggire una frase che non è passata inosservata ai fan degli ‘Shailenzo‘: “Per i momenti passati insieme sia dentro il programma che adesso, giustamente qualsiasi cosa preziosa arrivi, viene scartata e ringraziata”.

Da quel momenti, i fan della coppia hanno iniziato a porsi delle domande, chiedendosi come mai Lorenzo abbia fatto riferimento anche a momenti vissuti nel presente se, stando a quanto dichiarato da entrambi, lui e Shaila non si vedono dal 31 marzo e si sono sentiti solo una volta al telefono, alcune settimane fa. Di conseguenza, alcuni hanno ipotizzato che i due si siano rivisti in segreto recentemente e che, forse, stiano provando a frequentarsi di nuovo. Altri, invece, sono convinti che Lorenzo si riferisse semplicemente a momenti legati ai fan e non a Shaila. Dalle sue parole, infatti, la storia con la ballerina sembra ormai appartenere al passato.