Dopo il Grande Fratello, tutti i concorrenti sono tornati alla loro vita normale e tra loro c’è anche Lorenzo Spolverato. Per alcuni è lui il vero vincitore del programma di Canale 5 viste le numerose dinamiche che si sono create intorno al suo personaggio. Così, come hanno fatto molti altri gieffini, anche lui ha tenuto a far sapere ai fan come se la sta passando in questo periodo. Ecco le sue parole in un video di Instagram: “È un momento difficilissimo, ma emozionante“.

Probabilmente il modello milanese si riferiva all’ex fidanzata Shaila Gatta, con la quale è finita nel peggiore dei modi dopo il Grande Fratello. Il ragazzo, infatti, ha pubblicato un video per ringraziare gli Shailenzo che gli hanno spedito tanti regalini dopo il programma, forse per aiutarli in qualche modo a riconciliarsi in seguito a quanto successo. In ogni caso, nella clip Lorenzo è apparso piuttosto provato da questo turbolento ritorno alla realtà ed è sembrato sofferente per il distacco da Shaila Gatta, anche lei tornata alla sua vita quotidiana.

Lorenzo Spolverato, i fan lo attaccano: "Dissociato dalla realtà dopo il Grande Fratello"

“Ci sono non so quante foto nostre ed è tutto meraviglioso“, ha detto Lorenzo Spolverato nel suo video su Instagram, ringraziando i fan Shailenzo per supportarlo anche dopo l’uscita dalla casa. A loro ha promesso che conserverà tutti i regali ricevuti e che per lui non era affatto scontato questo enorme supporto. Al momento non sembrano esserci molte speranze di recupero rispetto alla relazione con Shaila Gatta, con la quale aveva mostrato di avere una grande intesa sin dall’inizio del reality. Intanto, non mancano le critiche dei fan, che ancora attribuiscono il merito della sua fama alla ballerina: “Lorenzo continua a ringraziare i fan anche a nome di Shaila solo ed esclusivamente per visibilità“. Altri utenti lo definiscono come “completamente dissociato dalla realtà“, dato che non sembra accorgersi della rottura con la fidanzata, parlando ancora a nome della coppia.