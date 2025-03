Sono sempre più tesi i rapporti tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello, soprattutto dopo la 40esima puntata andata in onda lunedì 17 marzo 2025 su Canale 5. Dopo la rottura avevano provato inizialmente ad avere un rapporto sereno, a distanza di qualche giorno però hanno iniziato a discutere e si sono allontanati sempre di più. Lui c’è rimasto male quando l’ex fidanzata ha detto di aver capito che la loro relazione probabilmente le ha impedito di essere eletta finalista, ha poi dato ragione a Stefania Orlando quando ha insinuato che lei abbia preso le distanze da lui con la speranza di arrivare così in finale.

Durante il loro confronto il loro rapporto si è incrinato ancora di più, hanno discusso anche dopo la puntata e tra loro non è ancora tornato il sereno. Lui ieri sera si è sfogato con Chiara Cainelli e mentre parlava di Shaila Gatta e del loro rapporto non è riuscito a trattenere le lacrime. Lorenzo Spolverato si è chiesto come possa l’ex fidanzata pensare che lui adesso sia complice di Helena e Javier, ha poi aggiunto: “Ero la sua spalla, per quattro mesi lo sono stata. Ora c’è solo odio, fastidio, rabbia“.

Nuove riflessioni di Lorenzo Spolverato su Shaila Gatta al Grande Fratello: il gieffino scoppia a piangere

All’amica il modello milanese ha detto di aver criticato Shaila e Zeudi in puntata e di averlo fatto solo per esprimere la sua opinione, ci ha tenuto a precisare che la sua intenzione non era certo quella di difendere Helena. La Cainelli ha ammesso di aver avuto la stessa impressione durante la diretta, come se lui cercasse l’appoggio degli ‘Helevier’, lui però ha risposto dicendo che non ne ha bisogno.

Lorenzo Spolverato ha poi ammesso che al momento si sta avvicinando agli altri inquilini del Grande Fratello in cerca di compagnia, perché il suo gruppo ormai non è più quello di prima. Le cose sono cambiate da quando lui e Shaila Gatta sono ai ferri corti, ha anche detto che non la vede più come la sua persona dopo quello che è successo nell’ultima puntata. Chiara gli ha fatto notare che entrambi hanno lo stesso difetto, quando litigano invece di riflettere e stare male si attaccano a vicenda.

In lacrime il gieffino ha ribadito che Shaila Gatta non è più la sua spalla, più volte hanno provato a risolvere i loro problemi ma non ci sono riusciti. La gieffina, riferendosi all’ex velina di Striscia la notizia, gli ha detto: “Lei ha scelto di evolvere, di maturare su certe cose e di mettere davanti se stessa”. All’amico ha però detto che lui non ha sbagliato niente, pensa che sia stato sempre se stesso.