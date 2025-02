C’è un dubbio che inizia ad aleggiare tra chi segue dall’inizio la storia di Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta al Grande Fratello, ed è quella che il modello non sia più innamorato della ballerina e che stia invece scoprendo un interesse per Chiara Cainelli. È, infatti, proprio il loro rapporto ad aver creato non pochi dissapori tra i due fidanzatini, oltre che un vero e proprio crollo per Shaila.

Un crollo che Lorenzo non è disposto a sopportare, né tantomeno ad allentare il legame che ha con la Cainelli, come ha manifestato con ira all’interno della Casa. “Mi girano le palle che non posso farmi un’amicizia con Chiara, che ho paura di dare qualcosa in più perché altrimenti lei si arrabbia…”, ha tuonato il modello milanese. “Questa cosa mi manda in bestia! Perché Shaila deve rompere i coglioni su una mia amicizia? Non posso essere libero di avere un’amica?”

Dal suo canto, Shaila ritiene che alcuni atteggiamenti tra Lorenzo e Chiara siano più che amichevoli (vedi la mano sotto al tavolo di cui si è discusso anche in diretta), e che passino molto tempo insieme. “Lui con me non è più felice, perché mi vede come un impedimento. Statti da solo, con le tue amiche, così sei più felice.”, ha sentenziato la ballerina in uno degli ultimi sfoghi. A far mormorare il web è, tuttavia, anche il comportamento di Chiara, che di fronte al malessere dell’amica, dovrebbe fare – secondo molti – un passo indietro con Lorenzo o, comunque, avere più tatto. Un argomento sicuramente delicato, che molto farà discutere nel corso della nuova diretta del Grande Fratello.