Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli sempre più vicini al Grande Fratello?

I fan abituali del reality di Canale Cinque avranno notato negli ultimi giorni una certa vicinanza tra Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli, che stando alle cronache del Grande Fratello avrebbero già due relazioni in corso, lui con Shaila Gatta e la bionda con Alfonso D’Apice, anche se lui è uscito dal reality nei giorni scorsi. E il pubblico avrebbe notato una certa vicinanza tra Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli, con lui che avrebbe addirittura preso la mano della bionda compagna di gioco nella Casa sotto il tavolo, anche se il gesto non è passato inosservato agli occhi del pubblico. Stefania Orlando ha poi voluto punzecchiare Lorenzo Spolverato, esprimendosi così sul gieffino e sugli atteggiamenti che avrebbe adottato nelle ultime settimane:

“La mia è stata una risposta a delle accuse che mi sono state fatte, sono stata offesa. Non so se avete notato ma Chiara pende proprio dalle labbra di Lorenzo, sembra più lei la fidanzata di Lorenzo che Shaila” le parole della Orlando riguardo al rapporto tra Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli.

Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli, spuntano i like sui social

Inoltre, alcuni fan del Grande Fratello hanno notato alcuni atteggiamenti sospetti anche sui social di Lorenzo Spolverato, favorito per la vittoria del reality, e Chiara Cainelli, con il modello che avrebbe messo dei like alla gieffina. Uno scambio di mi piace che ovviamente ha alimentato il chiacchiericcio via Instagram, con Lorenzo Spolverato che avrebbe messo in particolare diversi like alla giovane.

Tra Lorenzo Spolverato e Chiara Cainelli potrebbe davvero esserci qualcosa in più al Grande Fratello? Stando a quanto trapelato sul web non è da escludere, cosa ne penseranno però Shaila Gatta e Alfonso D’Apice?