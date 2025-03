E’ stata una stagione ricca, sotto ogni punto di vista: l’edizione attuale del Grande Fratello è prossima a volgere al termine al netto dei tanti scontri al vetriolo, momenti romantici e colpi di scena che hanno caratterizzato questi lunghi mesi. Alla vigilia della finale, se qualcuno pensava che i retroscena clamorosi fossero esauriti, si sbagliava di grosso; dai social rimbalzano una serie di video che raccontato di confessioni choc di Lorenzo Spolverato nel corso di questi mesi a proposito non solo del rapporto con Shaila Gatta ma soprattutto in riferimento alla ‘preferenza’ per Helena Prestes. Parole che sarebbero dunque sfuggite all’occhio attento dei fan ma che ora, in sequenza, vengono proposte per mettere in evidenza un colpo di scena inatteso.

Spiazzante è dire poco: per mesi la passione è stata il leitmotiv per Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, decisamente più turbolento il rapporto con Helena Prestes. Ma la realtà potrebbe essere tutt’altra, soprattutto dopo le ruggini recenti tra il concorrente e la ballerina che, nel frattempo, dopo l’uscita dal Grande Fratello pare abbia anche cancellato tutte le foto di coppia confermando una maretta non da poco. Ma andiamo al punto cruciale: Lorenzo Spolverato innamorato di Helena Prestes e non di Shaila Gatta?

Lorenzo Spolverato ‘stronca’ Shaila Gatta e ammette la preferenza per Helena Prestes: i social lo ‘incastrano’!

Come anticipato, sono emerse sul web una serie di clip che ‘incastrano’ Lorenzo Spolverato esprimersi in maniera particolarmente negativa nei confronti di Shaila Gatta e, di contro, elogiare invece il carattere di Helena Prestes ponendo l’accento anche sul loro rapporto. Tutto parte da una frase di Giglio in tempi non sospetti: “Io, rispetto a Shaila, ho sempre preferito Helena”. Ed è qui che arriva la prima confessione choc di Lorenzo Spolverato che, forse in maniera incauta, conferma: “Anche io, lei tutta la vita; con Helena mi diverto, c’è empatia… Non che Shaila non sia divertente, ma con Helena è diverso”.

Ma non è tutto, perchè solo una frase sarebbe poco per avvalorare la tesi citata in precedenza rispetto alla preferenza di Lorenzo Spolverato per Helena Prestes piuttosto che per Shaila Gatta. Arriva infatti un altro video di questi mesi al Grande Fratello – difficile da contestualizzare dal punto di vista temporale – dove il concorrente asserisce: “Personalmente non me ne frega niente, Shaila non mi manca perchè da parte sua non ho mai percepito sincerità”. Parole forti, e forse è dire poco pensando a quanto hanno condiviso in questi mesi, e ancora: “Per come si è fatta conoscere non mi piace come donna, non c’è sincerità… Una cosa che invece tu, Helena, hai sempre avuto. In tutto ciò che hai detto e fatto, sei sempre stata sincera”. Insomma, in poche battute Lorenzo Spolverato – stando ai video che circolano su X – ha ‘stroncato’ Shaila Gatta ed invece elogiato Helena Prestes: tutto il contrario di tutto, almeno pensando agli ultimi 4 mesi di Grande Fratello. Chissà se durante la finale il concorrente verrà incalzato su questo cambio di rotta inatteso.