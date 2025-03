Lorenzo Spolverato e la mancanza di Shaila Gatta

Lorenzo Spolverato sta facendo fatica ad accettare l’eliminazione di Shaila Gatta con cui sperava di trascorrere l’ultima settimana nella casa del Grande Fratello ed uscire con lei. Dopo una notte piuttosto agitata, Lorenzo si è lasciato andare ad alcune riflessioni sul percorso di Shaila all’interno del programma e, soprattutto, ha ribadito quanto senta la sua mancanza nonostante siano trascorse poche ore. In giardino con Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti, ha spiegato di non aver voglia di discutere con nessuno e di contare solo i giorni che mancano alla finalissima. “Non vedo l’ora che arrivi lunedì per rivederla e cominciare a costruire la nostra vita insieme”, ha spiegato il modello milanese.

Solo in giardino, poi, ha rivolto alcune parole direttamente a Shaila esortandola a mettersi in contatto con la mamma. Poi, pensando a dove possa essere, ha aggiunto: “Chissà se sei in viaggio”, ipotizzando che possa trovarsi a Napoli dalla Famiglia. “Farò un viaggio in Kenya con lei“, ha poi confessato a Chiara Cainelli.

Lorenzo Spolverato riflette sul percorso di Shaila Gatta al Grande Fratello

Insieme a Lorenzo Spolverato, la più incredula per l’eliminazione di Shaila Gatta è Mariavittoria Minghetti con la quale il 28enne milanese si è lasciato andare ad alcune riflessioni sul percorso della fidanzata all’interno della casa. Ripensando alla scelta fatta da Shaila di sfidare Helena, ha ribadito quanto sia orgoglioso della scelta fatta dalla fidanzata: “E’ stata coerente, coraggiosa, ha dimostrato di avere due pal*e grosse così”, ha detto. Sperando che Shaila non abbia rimpianti, ha poi riflettuto sul percorso fatto dalla ballerina.

“Forse, in alcune situazioni, se fossi stato in lei, non avrei teso la mano così tante volte ma lei è lei”, ha detto Lorenzo. “Invece è il suo bello”, è stata la risposta di Mariavittoria. “Dipende dalla situazioni. Quello che ha fatto con te è un atteggiamento che condivido. L’altro giorno ne parlavo con lei: si è resa conto tardi del valore che ha come persona. Lei non ha bisogno di nessun altro per valere di più perché lei vale tanto. Nella situazione del bagno tra Zeudi, Helena e Chiara non serviva lì mezzo perché lei le sfide con Helena le aveva già avute”, sono state le parole di Lorenzo che comincia a credere che Shaila abbia pagato lo scontro con Zeudi.