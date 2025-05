Lorenzo Spolverato rompe il silenzio e demolisce Shaila Gatta. A distanza di due mesi dalla finale del Grande Fratello e dopo un lungo periodo di silenzio, Lorenzo ha deciso di raccontare la sua verità in un’intervista a Fanpage, attaccando l’ex fidanzata. Com’è noto, Shaila ha lasciato Lorenzo durante la finale del GF, spiazzando tutti. Difatti, solo una settimana prima, aveva dichiarato di volerlo aspettare fuori dalla Casa. Nel giorni successivi, Spolverato ha tentato più volte a contattarla e, dopo diversi rifiuti, i due sono finalmente riusciti a parlarsi, prima al telefono e poi di persona. Nonostante il confronto sia avvenuto in modo sereno, Shaila era rimasta ferma sulla sua decisione, mettendo un punto alla relazione.

Quella che sembrava una chiusura pacifica, però, è durata ben poco. In una diretta TikTok, Shaila ha infatti parlato pubblicamente del loro incontro, nonostante avesse concordato di mantenerlo segreto. Un gesto che ha fatto infuriare l’ex gieffino che, da allora, ha cambiato atteggiamento nei suoi confronti. In particolare, Spolverato ha iniziato a mettere in discussione la sincerità di Shaila, arrivando a pensare che sia interessata solamente al giudizio dei social e dei fan. Secondo lui, a questo punto, la decisione di lasciarlo in diretta sarebbe stata dettata solamente dal volersi ripulire l’immagine.

Lorenzo Spolverato furioso con Shaila Gatta: la fine definitiva degli “Shailenzo”

“Ho anche io delle colpe, ma Shaila ha visto i video da fuori e ha cercato di ripulirsi l’immagine, dà tanto peso ai fan e ai social. Mi ha detto che volevo Helena, ma mi viene da ridere. Se fosse stato così, dato che lei era persa di me, avrei iniziato una storia con lei e avrei avuto molti più consensi. Chi ama davvero non si comporta così“, ha spiegato Lorenzo Spolverato a Fanpage. Dopo il loro unico incontro dal vivo – durante il quale si sono solamente abbracciati – Shaila Gatta ha continuato ad ignorarlo, salvo poi rivelare tutto in diretta, violando il loro accordo. Da quel momento, Lorenzo ha messo un punto, scrivendole un messaggio deluso e bloccandola: “Non m’interessava la sua risposta“.

Insomma, dopo due mesi di tentativi, Lorenzo si è definitivamente arreso. Non solo, pare aver cambiato completamente idea sull’ex fidanzata, affermando che la Shaila vista nella Casa è molto diversa da quella conosciuta fuori: “Adesso è una Shaila con la maschera, una persone che nemmeno m’interessa frequentare, sono due settimane che non me ne frega più niente. Mi ha perso, ha perso un uomo che la conosceva davvero e che avrebbe potuto aiutarla. Forse ha capito che per lavoro, ed essendosi presa tanto veleno, doveva staccarsi da me? Può essere“.