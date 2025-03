Non c’è alcuna affinità tra Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato, fatto dimostrato anche nel corso della semifinale del Grande Fratello, durante la quale tra i due c’è stato un faccia a faccia infuocato. Alfonso Signorini ha mostrato un filmato riassuntivo dei loro scontri degli ultimi giorni, a partire da quando Lorenzo, parlando di lei, l’ha definita “fenomena”, in quanto, da quando è diventata finalista, se la ‘tirerebbe’. Un accusa che Zeudi non ha mandato giù, chiudendo anzi ogni tipo di rapporto con lui.

In diretta, Lorenzo si è allora espresso su Zeudi, definendola “una giocatrice e finta”. La gieffina, a sua volta, ha criticato Spolverato anche per il comportamento avuto nei confronti di Shaila Gatta: “Da quando sta con Shaila, poche volte l’ha tutelata. Lui è egocentrico, prima donna, egoriferito”.

Lorenzo Spolverato distrugge Zeudi Di Palma in diretta al Grande Fratello: “Stratega, alliscia tutti”

Il modello ha allora avuto modo di replicare alle accuse di Zeudi, ribadendo il suo pensiero sulla poca veridicità della Miss Italia e, inoltre, accusandola di essere una grande stratega, che ben ha studiato il gioco prima entrare nella Casa del Grande Fratello. “Lei è molto finta, sa a memoria tutto quello che è successo qui, sei entrata e ce l’hai fatta.” ha esordito Lorenzo. Poi, durante il faccia a faccia con Zeudi, ha continuato: “Ad oggi se hai una marcia in più è perché hai visto tutto, sapendo bene le dinamiche. La tua persona è un’altra, io ad oggi vedo che tu stai giocando in un modo che non mi piace e per nulla a carte scoperte. Tu ti allisci tutti sempre, dalla mattina alla sera”. Accuse che Zeudi ha rigettato, negandole con decisione.